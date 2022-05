La familia de un hombre de 55 años de edad denuncia que su allegado falleció en la mañana de este domingo 8 de mayo por un paro cardíaco y que ninguna entidad se hace cargo del levantamiento.



El cuerpo del hombre ya completa 20 horas dentro de un vehículo particular, lugar donde murió en las primeras horas de la mañana. Según manifiestan, el señor venía con quebrantos de salud y a pesar de solicitar diferentes citas médicas en días anteriores no fue atendido. Finalmente se dio su fallecimiento.



Aseguran que la Policía les dijo que por ser muerte natural no atendió la situación y remitió el proceso al CTI de la Fiscalía, entidad que tampoco pudo llevarse el cuerpo por falta de un documento que certifique su defunción. Este documento tiene que ser emitido por un médico pero la EPS Salud Total no ha autorizado el trámite. La familia dijo que les notificaron que no había sistema.

El cuerpo de Germán González sigue en un garaje de una vivienda del barrio El Altico del municipio de Soacha. Familiares pasaron la noche y la madrugada esperando que alguna entidad llegue a inspeccionar el cuerpo y a realizar su traslado correspondiente.



