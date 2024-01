Habrá jornada para acceder a cupos escolares en Soacha; conozca los detalles

Desde hoy y hasta el 16 de enero, funcionarios de la Secretaría de Educación de Soacha en el marco de 'Matrículas a tu comuna', atenderán en seis jornadas, las solicitudes de los habitantes de todos los sectores del municipio para acceder al sistema educativo oficial de la ciudad.



El fin de esta jornada, es facilitar el proceso de matrículas sin necesidad de que las personas tengan que desplazarse lejos de donde viven o recurrir a intermediarios para obtener este beneficio, y que ningún niño, niña o adolescente se quede sin estudiar.

​El horario de atención será de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde en los siguientes lugares:



Comuna 1: martes 9. Colegio Compartir, Calle 16 Sur #12A -16

Comuna 2: miércoles 10. Colegio Integrado, Carrera 10 #12-61

Comuna 3: jueves 11. Colegio León XIII, Carrera 8ª #58-30

Comuna 4: viernes 12. Colegio Julio César Turbay, Transversal 9ª Este #45-80

Comuna 5: lunes 15. Colegio San Mateo, Carrera 5B Este #26-04

Comuna 6 y corregimientos: martes 16. Colegio Las Villas, Carrera 2ª #15A - 14.​

Para esta jornada, tenga en cuenta que la solicitud pueden hacerla todos los interesados, colombianos o extranjeros que vivan en Soacha, no lleve niños ni mascotas, presente el documento de identidad del menor y para estudiantes nuevos el último boletín de notas, no hacer filas desde el día anterior, presentar recibo de

servicio público del lugar de residencia y llevar una autorización escrita del padre o madre, en caso de no asistir.



“Inicia nuestro calendario de matrículas en la ciudad de Soacha, y no queremos ver padres de familia haciendo filas en la Secretaría de Educación o en las instituciones educativas. Por eso, con nuestra estrategia ´Matrículas a tu comuna´, queremos que ustedes padres de familia, tengan el acceso a los traslados, a las matriculas, pero sobre todo; a que entre ustedes y nosotros, garanticemos que todos los niños y niñas de Soacha, vuelvan al aula de clase” , aseguró el alcalde de Soacha, Julián Sánchez 'Perico'.

REDACCIÓN BOGOTÁ