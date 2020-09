Habla la madre de jóvenes asesinados en Soacha

Entre las 8:30 y las 9 de la noche del pasado jueves 24 de septiembre, cinco hombres fuertemente armados ingresaron a una vivienda ubicada en el barrio Bellavista Baja, de Soacha.



Tres jóvenes que estaban en este sitio, los hermanos Jorge y Faryd Carrascal, de 19 y de 23 años, y su cuñado Javier Moreno, de 25 años, fueron asesinados a sangre fría.



EL TIEMPO habló con Rosa María Veleño, madre de Jorge y Faryd, y suegra de Javier, y quien todavía no se explica por qué mataron a sus hijos, con quienes iba a irse al departamento del Magdalena.



Contó que salió en el 2007 de San Sebastián de Buenavista, un municipio del Magdalena, huyendo de la violencia. Sin embargo, por la pandemia, la situación económica se complicó y tomó la decisión de dejar Soacha y buscar otras oportunidades.



“Yo me iba a ir con ellos cerca de El Banco, Magdalena, porque en la tierra de nosotros no me abrieron las puertas porque como veníamos de una ciudad llena de coronavirus, decían que no, y nos cerraron las puertas”, narró la mujer.



El viaje estaba planeado para el sábado 19 de septiembre, pero por falta de dinero lo aplazaron 8 días, para el 26.



Sin embargo, Faryd y Jorge no alcanzaron a llegar a ese día. La noche que los asesinaron, Rosa María iba para donde sus hijos, pero tuvo que devolverse. “Esa semana había ido a mi casa para organizar lo del viaje, y ese día se me quedó el celular y me tocó devolverme, si yo hubiera estado ahí, hubiera dado mi vida por mis hijos”, lamenta la mujer.



El coronel Javier Aya, subcomandante de la Policía de Cundinamarca, explicó que ya empezaron las indagaciones para esclarecer este triple homicidio.



“Se adelanta la investigación de policía judicial del departamento para dar con la captura de estas personas, que entraron a esta vivienda e hirieron con arma de fuego a tres jóvenes, que fallecen. La hipótesis planteada hasta el momento es que sean problemas de microtráfico en el sector, se están verificando cámaras y reuniendo testimonios que nos permita dar con la captura de estas personas”, manifestó el oficial.



Rosa María y vecinos de los jóvenes asesinados negaron tajantemente que estuvieran relacionados con algún tipo de actividad ilícita.



“Mis hijos, para una madre, era lo mejor que yo tenía. Ayudaban mucho a la comunidad, a sus amigos, el motivo por el que les quitaron la vida no lo sé. La verdad no lo sé, solo Dios lo sabrá, y ojalá que haga justicia. Pero también quiero justicia de aquí de la Tierra, que esto no quede impune, fueron tres vidas”, dijo entre lágrimas esta mujer.



Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha, lamentó este hecho. “Estos grupos delincuenciales se aprovechan de nuestros jóvenes por la falta de oportunidades y la necesidad que tienen para vincularlos en esta venta de droga, lo que ha llevado a que todos los días estemos capturando jóvenes que se dedican a esto”, manifestó.

Serán las autoridades y la investigación de la Sijín de la Policía las que determinen la razón por la que asesinaron a estas tres personas, que dejan a cuatro hijos sin padres.

