¿Qué pasó el 4 de septiembre en la estación de Soacha?

El 4 de septiembre pasado, la noticia de un incendio en la estación de policía de San Mateo, en Soacha, pasó con bajo perfil, como si se tratara de un motín más como los que suelen suceder en estos lugares.



Hacia las 2:10 de la tarde, viernes de visita, 20 hombres privados de la libertad, hacinados en celdas del lugar, decidieron prenderle fuego a una cobija. Era una especie de protesta para que los dejaran ver a sus allegados, aunque fuera durante diez minutos. Esto lo captaron las cámaras de los noticieros, así como las quejas de los familiares en frente de la estación.



Pero pronto el fuego se extendió y todo se volvió un caos. Murió uno de los reclusos, y 14 más resultaron lesionados. Las quemaduras en su cuerpo fueron de gravedad. Otra fue la versión de las autoridades. El coronel César Ovidio Castro Guerrero, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, dijo que lo sucedido fue una asonada en contra de la Policía por parte de los internos y sus familias.



“Primero hubo un amotinamiento. Ellos amontonaron las colchonetas y les prendieron fuego”. Ese mismo día reportó que siete capturados habían salido graves al hospital cardiovascular de Soacha y 4 más, al Simón Bolívar de Bogotá. También informó que el CTI de la Fiscalía había asumido el caso. En ese momento también se pronunció el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, quien dijo que había puesto en conocimiento de la Justicia Penal Militar esos hechos.

Pero esta semana, dos meses después, el concejal Diego Cancino, del partido Alianza Verde, denunció que en los días posteriores a la tragedia fueron muriendo, una a una, las víctimas de esta conflagración. En total, según el concejal, fueron nueve. Pero la Policía reporta que son ocho.



El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, se abstuvo de pronunciarse sobre los hechos ocurridos en el CAI. La pregunta es: ¿por qué no pudieron ser evacuados a tiempo para evitar que el fuego causara estragos? Según el concejal, quien aportó videos de ese día, las 20 familias de los presos gritaban que, por favor, no los dejaran encerrados, que les permitieran salir.

Diego Cancino, cabeza de lista de la Alianza Verde. Foto: Archivo particular

Esa tarde, la pequeña estación de policía parecía un infierno, niños y mujeres gritaban, en tanto que otros filmaban para dejar registro de la situación. Según Cancino, él y su equipo han entrevistado a madres, hermanas y compañeros de algunas de las víctimas, y confirman que estas murieron a causa de quemaduras de primer y segundo grado en su cuerpo. “Sus testimonios son desgarradores”, dijo durante su denuncia.



Pero quizás lo más grave, y lo que tendrá que investigar la Fiscalía, es por qué estas familias dicen que los policías a cargo de lugar no hicieron nada para rescatar a los presos.



“Los dejaron morir como perros”, dijo una de las familiares de los presos, que hoy prefiere ocultar su identidad. Dicen que la reacción de los uniformados de la estación fue indolente y que no les importó que hubiera niños a las afueras de la estación, tal como se puede ver en uno de los videos enviados a los medios de comunicación.



“Había más de 20 uniformados, y ninguno hizo nada para ayudarlos, para que no se quemaran. Cruzaron sus brazos y dejaron que el fuego se propagara”, afirmó una madre que perdió a su hijo.



Esta mujer también contó que intentaron romper vidrios, quitar las rejas, conseguir extintores para apaciguar las llamas, pero que todo esfuerzo fue inútil porque ya los jóvenes padecían los estragos del fuego sobre su cuerpo.



Según Cancino, las denuncias de los familiares van más allá de una grave omisión de la autoridad. Aseguran tener información de que un agente agravó la tragedia pateando un elemento inflamable en el interior de la celda en donde se desató el incendio. “Una de las familias con las que hablamos dijo que el dictamen que le hicieron a un cuerpo dice que hay rastros de gasolina en uno de los fallecidos”.



También, que aunque el lugar contaba con extintores y mangueras de agua no se hizo nada para propiciar un rescate. “Por el contrario, ese día nos echaron gas pimienta a quienes tratamos de romper las ventanas”, dice uno de los testimonios recopilados por el concejal Cancino. El cabildante ya pidió a la Procuraduría que inicie un proceso de vigilancia especial y que valore los testimonios de los familiares de las víctimas.



“Estas personas se encontraban bajo la responsabilidad, custodia y al cuidado del Estado. Ellos, los policías, tenían la obligación de garantizarles la vida a estos muchachos que se encontraban en una situación de indefensión”. Agregó que urge que la Fiscalía presente los hallazgos de la investigación que adelanta desde hace dos meses.

A todo esto se le suma que las familias ahora denuncian amenazas. “Es indispensable que las investigaciones penales y disciplinarias indaguen por la actuación de todos los agentes que prestaban servicios en la estación de policía de San Mateo en el momento de los hechos”, dijo Cancino.

