El Ministerio de Cultura no aprobó el proyecto del Mirador del Tequendama

Este miércoles se conoció que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes no aprobó el proyecto del Mirador Jardines Colgantes del Tequendama porque consideran que este no tuvo en cuenta varios aspectos culturales de la zona.



Ante la negativa, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga aseguró que seguirán avanzando en esta idea.



(Le puede interesar: Regiotram del Norte, un proyecto que sigue 'en veremos': ¿por qué?)

Es importante mencionar que este proyecto es una iniciativa de la actual administración municipal y que generó revuelo en marzo de 2022, pues muchos lo consideraron una idea descabellada.



Primero, se planteó un megapuente de vidrio en el Salto del Tequendama, pero la idea se cayó porque el diseño tenía derechos de autor y chocaba con temas ambientales, por eso se planteó el Mirador Balcones del Tequendama el cual costaría unos 100.000 millones de pesos con recursos del municipio y y administrado por la empresa pública de Soacha (Epuxua).



El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga en una entrevista con EL TIEMPO, en agosto, dijo que lo único que hace falta para poder empezar a construirlo, es un permiso del Ministerio de Cultura.



Días después, el ministro de Cultura, Juan David Correa fue al municipio y dijo que el proyecto no depende de la entidad. "Sé que tiene que haber un permiso por parte de Patrimonio porque el Salto es un lugar patrimonial", indicó.



Y aseguró que había dado la indicación de que haya una respuesta rápida e inmediata. "Sé que la comunidad está muy interesada en el mirador, en el balcón, me mostraron el proyecto. Yo espero que esa respuesta se produzca rápidamente en cualquier sentido, pero hay que dar una respuesta y hay que ser más ejecutivos en esas respuestas".



(También: ¿Qué dice el Gobierno Nacional del balcón de vidrio que se piensa construir en Soacha?)

Facebook Twitter Linkedin

Se espera que este sitio promueva el turismo en la zona. Foto: Alcaldía de Soacha

A pesar de esto, este miércoles se confirmó que la respuesta del Ministerio fue negativa. "Tras una evaluación exhaustiva, no se aprobó el desarrollo del Mirador Jardines Colgantes del Tequendama, que buscaba la instalación de un puente de vidrio en la zona de influencia de la Casa Museo Salto del Tequendama, declarada como Bien de Interés Cultural del ámbito nacional (BIC) en el 2018", se lee en el comunicado de la entidad.



Además dieron cinco razones por las que le dijeron no a esta iniciativa municipal:



"1. El proyecto no tomó en consideración los valores que llevaron a declarar a la Casa Museo Salto del Tequendama como Bien de Interés Cultural del ámbito nacional en 2018, incluyendo sus valores estéticos, su carácter emblemático, su historia vinculada al ferrocarril de la Sabana, su relevancia en la iconografía local y su conexión con el paisaje del Salto del Tequendama.



2. Además, no se tuvo en cuenta el potencial arqueológico de la zona, que es una de las más importantes de América según investigadores como Correal y Van Der Hammen.



3. La falta de un concepto favorable por parte de las autoridades ambientales a nivel regional y nacional fue otro punto crucial, dado que el área de la cascada del Salto del Tequendama se declaró Patrimonio Natural de Colombia en noviembre de 2019.



4. La propuesta no encaja con la vocación forestal y los ecosistemas estratégicos, como el bosque de niebla, identificados en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio.



5. Por último, el proyecto arquitectónico careció de una justificación clara, ya que el puente propuesto no cumplía con la función de conectar destinos definidos ni satisfacía una necesidad comunitaria".



(No deje de leer: Los delitos que atormentan a los pobladores de Soacha, en Cundinamarca

De igual manera, la entidad indicó que estos argumentos fueron comunicados a la Alcaldía de Soacha, así como a los diseñadores y promotores del proyecto, entre diciembre de 2022 y abril de 2023.



Ante esta situación, Saldarriaga se pronunció y dijo que este es uno de los proyectos turísticos más importantes en los que se está trabajando actualmente en Colombia y que no va a dejar de insistir en él e hizo un llamado a revisar lo que sea necesario para no privar a la región y al país de una obra de estas características, que no solo será una fuente importante de empleo, sino también de desarrollo, inversión, turismo e ingresos para la ciudad y el departamento.



“Desde el Ministerio nos dijeron que había un tema con la estructura de la Casa Museo del Salto Tequendama, pero lo que el proyecto tiene es una estructura nueva y turística, que va a contrarrestar y va a resaltar la Casa Museo, que, de paso valga decir, si no la ayudamos va a desaparecer porque nadie está yendo allá”, explicó Saldarriaga.

Facebook Twitter Linkedin

El Balcón del Tequendama tendrá un costo de 100.000 millones de pesos. Foto: Alcaldía de Soacha

El mirador sobre el salto del Tequendama, futuro turístico de la región seguirá avanzando.https://t.co/uM2WgQ3cwr pic.twitter.com/vvRBpU81JG — Juan Carlos Saldarriaga (@juancsaldarriag) October 5, 2023

También, Saldarriaga le pidió al Ministerio definir la reglamentación puntual para poder avanzar en esos requerimientos y sacar adelante esta obra..



“Ellos siguen hablando de un proyecto de hace dos años que es un puente, nosotros estamos hablando de un mirador, el puente es un concepto de unión, nosotros no estamos uniendo nada, la reserva ambiental no la estamos uniendo, por lo que ese concepto ya cambió, por lo que el proyecto actual no afecta para nada el tema ambiental y tampoco el tema cultural”, dijo el mandatario municipal.

REDACCIÓN BOGOTÁ