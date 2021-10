El lote de los ‘tierreros’ que se convertiría en un parque

En junio del año pasado, un grupo de personas se estableció en un lote de la vereda Panamá en la parte alta de Ciudadela Sucre, en Soacha. Allí, cientos de familias de desplazados, migrantes y personas que tuvieron que salir de sus casas debido a la difícil situación económica generada por la pandemia se tomaron este terreno.



Días después de su arribo aparecieron los ‘tierreros’, quienes llegaron señalando que la parcela en cuestión era de su pertenencia. Posteriormente, y ante la incertidumbre generada a varias de las personas ubicadas en el terreno, los supuestos dueños de la tierra les ofrecieron la posibilidad de entregarles pequeños lotes de cinco por diez metros a un precio de 20 millones de pesos.



Luego, el 25 de junio, las autoridades del municipio llegaron al lote para realizar una intervención y despejar el predio. Después de varias horas de tensión entre la Policía y los ciudadanos ubicados en el terreno, las familias, que ya habían instalado cambuches y casas de lata sobre esta pendiente, fueron desalojadas. El saldo de aquella intervención fue la trágica muerte de un adolescente y varias personas lesionadas.



En esta zona, las autoridades permanecieron durante 118 días, puesto que cada vez que se retiraban, el lote era tomado nuevamente por los ‘tierreros’. “Nosotros colocamos cercas de dos kilómetros rodeando el terreno y al otro día ya no había ni un solo palo o alambre. Sabemos que hay personas con necesidades, pero hay un montón de avivatos que se aprovechan para estafar a las personas”, señaló el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga.



Posteriormente, las autoridades del municipio tomaron la decisión de construir un jarillón para evitar el tránsito hacia esta zona y obstaculizar a las personas que intentaban invadir con maquinaria pesada.



No obstante, estas medidas no rindieron fruto. El 21 de mayo de este año, la Secretaría de Gobierno de Soacha realizó una inspección en la zona con drones. Los funcionarios encontraron la montaña raspada y con caminos de tierra. También evidenciaron cómo dos retroexcavadoras realizaban movimientos de tierra para adecuar el terreno y eliminar la pendiente.



Inmediatamente, funcionarios de la Alcaldía, en compañía de la policía del municipio, arribaron a la zona, les impusieron sanciones a las personas que estaban operando ilegalmente y decomisaron la maquinaria. Varios días de aparente calma transcurrieron para las autoridades, hasta que a finales de mayo empezaron a circular algunos avisos en las redes sociales en donde nuevamente se ofrecían los lotes por 20 millones de pesos.

Una de las primeras personas en fijarse en la publicación fue Leonidas Márquez, un caleño que habita en Ciudadela Sucre desde hace cuatro años con su familia. “Mi hijo llegó con su celular a mostrarme que estaban vendiendo espacios en el lote que queda en la parte de arriba de nuestra cuadra. (...) Sí, se me hizo bastante raro porque en esa época la Policía y el Ejército se la pasaban sacando gente y maquinaria. Pero igual comenté la publicación y me dijeron que esos terrenos eran heredados y que sí había títulos de propiedad”, contó.



Es en este último punto en donde surge un problema para la Alcaldía, pues varias personas, con papeles en mano, han llegado a reclamar. Saldarriaga sostiene que es consciente de tal situación, y que “se están revisando los títulos de propiedad” para determinar el procedimiento a seguir.



De acuerdo con los datos entregados por la Secretaría Jurídica del municipio, el predio desalojado en junio del año pasado es de 11 hectáreas. Además, fue declarado como zona de protección ambiental debido a que se considera un área de alto valor paisajístico y ecológico.



Por tal motivo, la Alcaldía busca utilizar este terreno para construir un parque ambiental que a mediano plazo se convierta en el ‘gran pulmón de Soacha’. “Queremos que en la parte alta del municipio exista un espacio ecológico para las personas. Que se pueda hacer senderismo o ciclomontañismo. Este proyecto es el que estamos diseñando y es el mismo que va a quedar en el POT que presentaremos el próximo mes”, explicó el alcalde del municipio.



Pero para que esta iniciativa se haga realidad, la Alcaldía primero tendrá que convertirse en dueña del predio. Para ello plantean dos estrategias. La primera es negociar con los propietarios del terreno la compra directa, esto con base en los avalúos catastrales vigentes, y la segunda es expropiar el lote a aquellas personas que afirmen tener un título de propiedad.



“Debemos establecer la disponibilidad presupuestal para la adquisición de predios. Verificado lo anterior, deben seguirse una serie de procedimientos al interior de la Administración, y luego sí explorar la posibilidad de adquirir los predios mediante la expropiación por vía administrativa y subsidiariamente por la vía judicial, en caso de ser necesario”, concluyó el mandatario municipal.



EL TIEMPO intento comunicarse insistentemente con una de las personas que asegura ser dueña del terreno para conocer su versión, sin embargo no obtuvo respuesta.

