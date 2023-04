Los habitantes de Soacha están conmocionados por un caso de presunto abuso a un menor de cuatro años en un jardín infantil del municipio. La comunidad ha protestado al frente de la institución educativa para pedir que se haga justicia.



(Lea también: El pasado oculto de presunto abusador que usaba la aplicación Picap).

Los hechos ocurrieron en el barrio Hogar del Sol, el pasado 11 de abril.

"En este jardín que ven acá al frente hubo un abuso contra mi hijo que tiene cuatro años recién cumplidos. El abusador es el papá de la profesora, eso refiere mi hijo", dijo la madre del menor a CityNoticias.

La verdad mi hijo está afectado muy mal FACEBOOK

TWITTER

La mujer agregó que ella supo de la situación después de que el menor le contó a su abuela lo que el presunto abusador hacía.



(Además: La cruda realidad de la extorsión en Bogotá que azota a tenderos y vendedores).

"Mi hijo refiere que él es Satanás, que lo correteó por toda la casa hasta que lo alcanzó en la piscina de pelotas, donde le bajó sus pantalones, le tocó sus partes íntimas. La verdad mi hijo está afectado muy mal", añadió.

Después de escuchar al niño, la madre decidió llevarlo al Hospital, donde, según cuenta la mujer, se confirmó que su hijo había sido víctima de abuso sexual.



(Le recomendamos: A plena luz del día, delincuentes robaron un vehículo en Bogotá).

#ElNoctámbulo



🌙 l Asonada contra jardín infantil en Soacha por presunto abuso sexual a un niño de 4 años. La madre del menor interpuso la demanda contra quien sería el agresor.@kevindiaz_10@CityTv pic.twitter.com/ySzkKrHSHp — Arriba Bogotá CityTv (@ArribaBogota) April 25, 2023

La familia del menor dijo que ya la Policía tomó el caso. Sin embargo, la mujer cuenta que "hasta que la Fiscalía no emita una orden, ellos no pueden hacer nada. (...) Desde el día 22 se colocó la denuncia ante Fiscalía, pero este es el momento en el que no ha salido ni juez ni juzgado".

La madre explicó que, incluso, ha visto pasar al presunto abusador por el municipio y ha alertado a las autoridades, pero le han dicho que sin una orden de captura no pueden actuar.

Ante este caso, la comunidad se unió para protestar al frente del jardín infantil, pues los habitantes del barrio aseguran que la institución lleva funcionando tres meses y más niños podrían estar en peligro.

El equipo de CityNoticias intentó comunicarse con las autoridades, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, la familia del menor exige justicia.

Más noticias:

REDACCIÓN BOGOTÁ

*Con información de CityNoticias