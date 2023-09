Soacha, el municipio más poblado de Cundinamarca y el sexto de Colombia, es uno de los más cercanos a Bogotá y con unas necesidades particulares en temas de movilidad, seguridad e infraestructura.



Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Debido a esto se han planteado grandes proyectos con el fin de que esta ciudad avance. Algunos de estos son: el Cazucable, el paso subterráneo por la autopista Sur desde Soacha, el puente de vidrio en el salto del Tequendama y TransMilenio fases II y III.



No obstante, varios de ellos se han visto frenados por los cambios que ha habido en el Gobierno Nacional.



Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha, le dijo a EL TIEMPO que el Cazucable avanzó un poco mientras estaba el exministro de Transporte Guillermo Reyes. “Habíamos avanzado en conseguir los recursos para la actualización de los estudios y diseños, que son más o menos 8.000 millones de pesos. Pero sale Reyes y el proyecto queda a la espera de que el nuevo ministro nos atienda y le pare bolas”.



Y agregó que el Cazucable no se puede hacer solo con presupuesto municipal y que este proyecto fue un compromiso del presidente de la República. “Hoy ese tema está congelado, esperamos poder hablar pronto con el ministro y ver cómo lo reactivamos. Estamos a la espera de los 8.000 millones para la actualización de los estudios y diseños”, dijo Saldarriaga.



Respecto al paso subterráneo, Saldarriaga explicó que es algo que está contemplado dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el cual se encuentra en concertación. “Esperamos que en 15 días podamos ya salir concertados en la CAR, se hizo el último, el último radicado el viernes de la semana antepasada”.



Uno de los grandes proyectos que se esperan ejecutar en el municipio, es el paso subterráneo desde Soacha en la autopista Sur. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.

Además, el mandatario de Soacha indicó que se contemplan la subterranización de la autopista y un proceso de modificación en toda la parte superior por donde va la autopista sur, y que mientras estuvo Reyes habían avanzado también en la posibilidad de financiar estos estudios.



En el momento el proyecto hace parte de la agenda de la ANI, incluso esta fue también una propuesta de Petro cuando fue alcalde Bogotá, y hoy siendo presidente quiere retomarla para solucionar los problemas de movilidad en esta vía.



Otro megaproyecto que de una u otra manera causó bastante polémica fue el puente de vidrio en el salto de Tequendama, que el mismo Saldarriaga propuso y que ahora será un mirador.



“Los estudios y diseños están listos, estamos pendientes e incluso tenemos la aprobación del Concejo Municipal vía endeudamiento para hacer los miradores colgantes del Tequendama”, aseguró Saldarriaga.



Parque de Los Locos, en Soacha. Foto: Alcaldía de Soacha

Y explicó que para poder salir a licitar este proyecto les falta solo un permiso del Ministerio de Cultura porque esta zona fue declarada Patrimonio Arquitectónico forestal –que también ha estado complicado porque no han designado ministro oficialmente–.



Esta infraestructura será hecha 100 por ciento con recursos del municipio y administrada por la empresa pública de Soacha (Epuxua). Tendrá tres etapas y un costo total de 100.000 millones de pesos.



Por otro lado, una obra que necesita el municipio son las fases II y III de TransMilenio, que hasta el momento ha avanzado a buen ritmo.



Según Saldarriaga, ya se logró la compra de todos los inmuebles, se demolieron y se entregaron a la Empresa Férrea y están en el proceso de hacer las vías de desvío para poder intervenir la calzada central y empezar a hacer la continuidad del TransMilenio.

“Si sigue el buen ritmo de trabajo y no hay tropiezos, después de dos años puede estar lista la fase II. Antes, no la veo por ningún lado”, dijo el alcalde.



En cuanto al hospital, que es otra infraestructura que Soacha necesita con urgencia, ya se logró avanzar con la aprobación de estudios y diseños por parte del Ministerio de Salud. “Nosotros ya mandamos la plata, el Ministerio también y estamos a la espera de que la Gobernación la mande para poder salir a proceso licitatorio. En los próximos días lo iniciaremos y son más o menos unos 45 días de adjudicación”.



Saldarriaga, también habló con este diario del proyecto del aeropuerto de Soacha y dijo que está contemplado en el POT, que estiman que tenga un pista de 3.300 metros y que expertos han visto viable esta idea.



“Es un proyecto absolutamente visionario, no solo para Soacha ni para Bogotá, sino para toda la región. Para financiarlo, necesitaremos ayuda de la nación o de un socio extranjero”, puntualizó.



De acuerdo con el alcalde de Soacha, entre las obras que él dejará listas están: el polideportivo de Los Locos, el parque principal renovado, el comando de Policía, tres centros prioritarios de salud, 7 km de ciclovía y la Alcaldía Municipal.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com

