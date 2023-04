En la mañana del 26 de abril, la Policía Judicial y la Fiscalía capturaron a un hombre de 66 años que sería el presunto responsable de abusar de un niño de 4 años en un jardín infantil en Soacha.

La captura fue legalizada en la tarde del mismo día y el presunto abusador, a quien se le imputa el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, no aceptó cargos.



Según la Ley 1236 de 2008, el responsable tendría que pagar de 12 a 20 años de prisión por el crimen.



Citynoticias conoció que la madre del menor interpuso el 22 de abril una demanda contra el presunto agresor.



Según explica la familiar, el niño le contó lo sucedido a su abuela. Tras escuchar el testimonio, su madre decidió llevarlo al hospital, donde se confirmó el abuso.



Cuando la comunidad conoció el caso, ciudadanos del municipio protestaron frente a la institución educativa para pedir justicia e intentaron quemar el establecimiento.



Según ellos, el jardín está funcionando hace tres meses y puede que haya más víctimas.

