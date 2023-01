Las personas que habitan en el municipio de Soacha se han visto afectadas porque las empresas de transporte público han dejado de prestar el servicio desde el inicio de este martes 31 de enero como un forma de protesta contra un decreto de la Alcaldía del municipio que salió el viernes 27 de enero.



(Además: Finalizan los bloqueos en Bogotá: conductores de 'apps' levantan la protesta)

Según explican los conductores, la razón de protesta es que no se aumentó la tarifa del pago de pasaje para usar el servicio. Así las cosas el precio del corredor Soacha-Bogotá se mantuvo a precios de 2.100 pesos el trayecto en bus urbano.



La decisión del gobierno municipal no cayó bien para los conductores que, sin autorización y para disgusto de los usuarios, habían aumentado la tarifa en 400 pesos para cobrar 2.500 por pasaje.



(También puede leer: Arriba Bogotá: noche de bloqueos, protestas y caos en la capital del país)



Los transportes aseguran que este incremento se había hecho porque desde inicio de año los insumos han subido, lo que ha golpeado significativamente sus bolsillos.



En comunicaciones con Blu Radio, el alcalde Juan Carlos Saldarriaga, aseguró que la última vez que se subió la tarifa de transporte fue el marzo del año pasado. "No me pueden pedir que suba los precios antes de un año" aseguró al medio. Además, el mandatario dijo que este 2023 sí se ajustarán los precios, pero hacia el mes de marzo cuando lleguen los informes pertinentes.



De igual forma, el mandatario del municipio afirmó que el aumento precipitado de los precios sería injusto para los usuarios que, dice, reciben un mal servicio prestado por vehículos viejos y en malas condiciones.



(También: Investigan muerte por linchamiento en celda transitoria de Soacha)



Asimismo, Saldarriaga afirmó que a las 7:00 a. m. de este martes 31 de enero tendrá una reunión con los empresarios de los servicios de transporte público.



Es por este paro que la movilidad al sur de Bogotá se encuentra afectada, sobre todo en el sector de San Mateo sobre la Autopista Sur.



Para tener un registro actualizado de las condiciones de movilidad de la ciudad puede consultar el Twitter de la Secretaría de Movilidad y TransMilenio, empresa que a las 4:00 a. m. no reportaba ningún tipo de novedad en sus troncales.

A esta hora en Cristales #Compartir #Soacha, los ciudadanos están a la espera de algún transporte público que los pueda trasladar a #Bogotá para cumplir su jornada laboral. #parodetransportepublicoensoacha pic.twitter.com/Pstm1uJkk6 — Katerine Pineda MK (@Katerinepinedam) January 31, 2023

Más noticias de Bogotá