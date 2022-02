La cadena de gimnasios Smart Fit respondió a las denuncias de una joven que afirmó haber sido fuertemente golpeada por una persona con quien tuvo una discusión por una máquina dentro de la sede de Chapinero.



Smart Fit aseguró que condena y rechaza cualquier acto de violencia y aseguró que ya contactó a las personas implicadas y a las autoridades para otorgar el material probatorio de lo ocurrido.

La denuncia de agresión por parte de la joven

Por medio de sus redes sociales, Paola Tovar, de 23 años, denunció que fue agredida por Jefferson Alexander Otálvaro tras discutir por una de las máquinas del gimnasio.



Los hechos ocurrieron el pasado lunes 14 de febrero. Según la denuncia hecha por la mujer, Otálvaro llegó a la zona de máquinas en la que se encontraba y comenzó a utilizar la máquina que ella estaba usando, sin preguntarle si ya había terminado sus ejercicios.



En ese momento, según la versión de Tovar, comenzó una discusión con insultos y golpes hasta que, indica, Jefferson Otálvaro la golpeó con un Iphone 13 causándole heridas en su cabeza y en su rostro.



“En el gimnasio Smart Fit, para ser más clara, en la sede Chapinero de Bogotá, el señor Jefferson Alexander Otálvaro Yepes decidió, a raíz de un problema que tuvimos por una máquina del gimnasio, partirme la cabeza con un Iphone 13 Pro Max, como lo presumía, porque para él es más importante tener plata y no importa si te mata”, afirmó Tovar en el video.

En las fotos y videos compartidos por Tovar se puede ver una parte de la discusión. Se observa que Tovar se abalanza sobre el hombre y, posteriormente, este la golpea con su teléfono celular.



Las imágenes también muestran que la joven tuvo que recibir atención por parte del personal del gimnasio y de la policía que atendió el caso. Tovar fue llevada al hospital y fue necesario cogerle puntos en la cabeza tras el golpe.



“Cabe aclarar, al chico me dicen que con las uñas le agredí bastante la cara. Pero no considero que eso sea motivo para hacer algo de tal magnitud”, contó la joven.



La mujer también denunció que recibió comentarios xenófobos por parte de Otálvaro por el hecho de ser costeña y que las autoridades no respondieron de la mejor manera: “Me ofende aún más que un policía venga y le diga a mi pareja, no, que se eche cremita y le eche tierra a eso…pues, no, no lo voy a hacer, porque si a mí me hubiesen matado del golpe que me dieron qué”, agregó.

La respuesta de Jefferson Otálvaro

Luego de que se difundieran los videos compartidos por Tovar, Jefferson Otálvaro también publicó un video en su cuenta de Instagram contando su versión de los hechos.



Según Otálvaro, las cosas ocurrieron sobre las 8 de la noche del pasado lunes. Afirmó que se dirigió hacia una máquina que en ese momento estaba vacía cuando fue interpelado por Tovar.



“En ese momento se me acerca una chica diciéndome que ella estaba usando la máquina, que por favor se la entregara, a lo cual yo le respondí que esperara que yo terminara y le entregaba la máquina”, contó.



Otálvaro narró que ella se molestó y comenzaron una discusión en la que la mujer lo rasguñó varias veces en el rostro. “Mi reacción fue tomarle la mano y apartarla”, afirmó.

Ella se levantó de la máquina y se abalanzó. Yo tenía mi celular en la mano, porque estaba grabando todo lo sucedido y le provoco un golpe a la señorita FACEBOOK

TWITTER

Tras un rato de discusiones en las que intervinieron funcionarios del gimnasio, dijo que Tovar se lanzó a atacarlo y él reaccionó con su teléfono celular.



“Esta persona se decidió a abalanzarse para escupirme y, por el contexto mundial de esto del covid, mi reacción fue alejarla y cuando la alejé le pegué en la cara. (Luego) Ella se levantó de la máquina y se abalanzó. Yo tenía mi celular en la mano, porque estaba grabando todo lo sucedido y le provoco un golpe a la señorita”, fue su versión de los hechos.



Otálvaro pidió perdón a Tovar por lo sucedido, pero afirmó que tiene pruebas de su versión y que las imágenes y videos serán utilizados en el proceso judicial que emprendió por las agresiones, pues recibió varios rasguños en su cara.



Smart Fit investigará lo sucedido

Respuesta de Smart Fit. Foto: Captura de pantalla Smart Fit

Una vez se viralizaron los hechos, la empresa Smart Fit rechazó lo sucedido y afirmó que trabaja para que sus gimnasios sean espacios seguros para todos.



“Como empresa reprochamos y condenamos cualquier acto de violencia contra cualquier ser humano”, dice un comunicado publicado en las historias de Instagram de Smart Fit.



Además, afirmaron que contactaron a las víctimas y que proporcionarán el material de prueba para el respectivo proceso judicial.



“Estamos atentos y dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. En estos casos tan graves debemos acogernos a la legalidad (...) La norma nos obliga a solo entregar cualquier tipo de material probatorio a las autoridades una vez estas realicen la solicitud oficial”, se lee en la declaración de la empresa.

