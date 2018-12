'Uno va a entrar a la URI y le esculcan hasta las muelas'

Según algunas madres y esposas de los reclusos de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la localidad de Puente Aranda, en el occidente Bogotá, la riña protagonizada la noche del jueves por detenidos y que le arrebató la vida a un hombre de 35 años de edad y dejó 11 heridos fue causada por xenofobia, amenazas y corrupción.



Varias de ellas madrugaron este viernes para conseguir respuesta sobre sus seres queridos.

"Las riñas son una constante acá en la URI, y ni hablar de la corrupción, como yo no tengo plata no puedo entrar ni siquiera un par de tenis para mi hijo, pero si pudiera pagar la vacuna que acá le llaman 'pluma' seguro entraría hasta cigarrillos", mencionó María Pineda, madre de uno de los detenidos que salió ileso de la batalla campal.

Por su parte la Defensoría del Pueblo había advertido sobre el hacinamiento en esa URI. De hecho, la Policía de Bogotá confirmó que en la celda donde ocurrieron los hechos permanecen 223 personas, pese a que la capacidad es para 83.



A pesar de que los familiares tenían conocimiento de la precaria situación aseguran que no les prestan la atención adecuada a los internos y enfatizan en que las riñas que se han presentado por la llegada de extranjeros.



"Yo soy venezolana y mi hijo me ha dicho que hace un mes le están haciendo amenazas y no solo a él, sino a todos mis paisanos. Por eso se presentó la pelea, de hecho el hombre que murió de 35 años de edad, lo hizo en defensa de los venezolanos", afirmó una de las familiares.

Respecto a las condiciones dentro de las celdas, según conocidos de los internos, duermen en colchonetas de 90 centímetros de largo por 60 de ancho y no todos tienen la fortuna de dormir en una cama.



"Eso ni a los perros, parecen animales ahí tirados y hasta la comida es poca; mi esposo me contó que en el jugo les echan alcanfor para evitar las erecciones de los internos", expresó una de las venezolanas expectantes.



EL TIEMPO estuvo el viernes antes del mediodía en el lugar y corroboró el hecho de separación de colombianos y venezolanos. Sobre las 10 de la mañana fue traslado un grupo de presos colombianos hacia la cárcel Distrital y minutos después se llevaron otro grupo de hombres venezolanos hacia La Modelo, quienes presentaban heridas en la cara, brazos y manos.

Hasta ahora no se conoce el estado de los 11 heridos, los familiares piden que se mejoren las condiciones en la URI de Puente Aranda y que no haya discriminación hacia los venezolanos.

MELISSA GUEVARA

REDACCIÓN BOGOTÁ

En Twitter: @Meliarte88