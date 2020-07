El SITP superó en la hora pico el 35 % de capacidad permitida

A las 7 a. m. de este martes, durante la hora pico, el tablero de control del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá indicó que el sevicio zonal sobrepasó el límite establecido del 35 %. Aunque el desfase fue leve (marcó 35,4 %) y duró esa hora, sí representa una alerta.

Nicolás Correal, subgerente técnico de TransMilenio, aseguró que se estaba haciendo un “análisis de información” para determinar cómo proceder. Sin embargo, hasta el momento, TransMilenio no se ha vuelto a pronunciar.



En conversaciones anteriores entre este diario y la gerencia del sistema, esta había dicho que sobrepasar el tope podría significar cierres totales o sectorizados, según el caso.



(Le puede interesar: ¿Por qué hubo cierre de estaciones de TransMilenio?)



Para expertos, aunque entienden que el límite fue puesto por motivos sanitarios y de seguridad para los pasajeros, comentan que se puede contemplar subirlo para evitar cierres. “El límite del 35 % es bastante fuerte y puede ser revisado por las autoridades de manera que se permita una mayor ocupación, siempre y cuando se tengan medidas de cuidado”, explica Darío Hidalgo, consultor y experto en movilidad. Pero, hace la salvedad de que esta ampliación debe hacerse con la orientación y aval de las autoridades de Salud.



De hecho, ampliar el límite ha sido una de las opciones contempladas por el Distrito. Hace una semana, cuando la alcaldesa recibía un nuevo lote de buses Euro VI del SITP, presentó una estrategia de separación de pasajeros con unas láminas. En su momento, comentó que la herramienta sería probada por dos semanas para evaluar una posible ampliación de la capacidad al 50 %.



(Además: Estos son los 134 barrios con cuarentena estricta en Bogotá)



Las razones de este plan piloto pueden responder a la creciente demanda de transporte con la entrada de nuevos sectores económicos. Y es que para los expertos, pueden resultar más perjudiciales los cierres por el hecho de cumplir un límite tan “estricto”.



“Es muy difícil para muchas personas tener alternativas al transporte público formal. Siempre está la oportunidad de los viajes a pie y en bicicleta mientras que las distancias sean manejables. Pero hay alternativas que implican mayores costos a los usuarios, como el uso de taxi o riesgos para los usuarios que pueden ser el desborde del transporte informal”, menciona Hidalgo.



Justamente, esa fue una de las consecuencias del cierre de las tres estaciones de TM en la troncal de las Américas (aunque este fue por causas ajenas al límite del 35 %). Algunos usuarios le manifestaron a Citytv que se veían forzados a acudir a bicitaxis y otras opciones no formales y no tan seguras para llegar a otras estaciones u otros medios de transporte que se ajustaran a su bolsillo.



(Lea también: Vea los nuevos buses EuroVI del SITP con herramientas de bioseguridad)



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET