¡Pilas! Dos rutas del SITP cambiaron desde este 11 de diciembre; aquí los detalles

El sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio, informó que dos recorridos del SITP fueron modificados desde este lunes 11 de diciembre.



Según una publicación en la página principal de la empresa de transporte, las rutas, en cuestión, son la 359 Germanía y 359 Zona Industrial Álamos.



De hecho, en la cuenta de X se detalló las modificaciones: “A partir del lunes 11 de diciembre el servicio zonal, 359 Germanía - 359 Zona Industrial Álamos, modifica su recorrido en el sector de Chapinero, omitiendo su recorrido sobre la carrera 11, hacia la carrera 7”.

La modificación del recorrido afecta principalmente en el sector de Chapinero. La ruta ya no hará su recorrido sobre la carrera 11 hacia la carrera 7.



Para estar pendiente de este tipo de cambios, TransMilenio recomienda estar atento a la aplicación oficial del Sistema y a los canales oficiales de la empresa, pues así podrá planear su viaje con anticipación.

Además, recordó que esta ruta hace su recorrido de lunes a viernes 4:45 a.m. a 9:00 p.m. y sábado de 5:30 a.m. a 9:00 p.m. y domingos y festivos de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

