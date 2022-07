El cambio en una ruta alimentadora en el portal de la 80, en la localidad de Engativá, y la modificación en la marcación de un tablero de un bus zonal generaron decenas de críticas entre los usuarios del sistema y dejó al descubierto una situación que suele pasar desapercibida: ajustes en nomenclaturas y en recorridos que muchas personas desconocen y que han generado confusión.



La queja por el alimentador 1-4 Cortijo está relacionada con una modificación en el recorrido que ahora omite siete paradas, cinco de ellas en la calle 80. Según residentes de la zona, este cambio afecta principalmente a las personas que no utilizan el portal para llegar a sus trabajos.



“Había gente que la usaba para no caminar hasta la calle 80 o para no pagar pasaje, pero la mayoría la utilizábamos para llegar a Puente de Guadua y tomar el bus dual hacia Chapinero”, le dijo a EL TIEMPO Daniela Sánchez, residente de Quintas de Santa Bárbara.



TransMilenio respondió que este ajuste tiene como propósito mejorar los tiempos de llegada al portal del sistema y evitar el tráfico de la 80 en el sector de Puente de Guadua. Y es que de acuerdo con la empresa, solo en 2022 se han efectuado 78 cambios de trazado en las rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).



“El porqué obedece a diferentes razones, como cambios de la configuración vial, solicitudes de la comunidad, obras, optimización de los servicios, mejoras en la cobertura, etc.”, explicó TransMilenio.



No obstante, la empresa agrega que antes de realizar cualquier modificación también se realiza una evaluación técnica en la que se tiene en cuenta el comportamiento de la demanda, la cobertura del trazado aprobado, flota operativa disponible, comportamiento de los indicadores operativos, disponibilidad de puntos de regulación, requerimientos de la comunidad y, finalmente, la existencia de recursos para el cambio.



Nomenclatura

Asimismo, en lo corrido del año se han realizado 11 cambios de señalética a rutas del componente zonal.



Uno de los ajustes en la señalética que generaron polémica entre usuarios del sistema, y que sirve para ejemplificar los cambios que se están aplicando, ocurrió con la ruta T31, la cual realizaba un recorrido desde Gran Granada hasta Germania y viceversa, y fue reemplazada por la K211-D211.



“No entiendo, si cubren casi el mismo trayecto para qué le cambian el nombre. (...) Eso solo sirve para generar confusión y además no avisan con tiempo”, señaló Liliana Amézquita, una usuaria del sistema quien usa esta ruta para llegar a su hogar en el sector de Álamos.



En este caso, no solo hubo una modificación en la ruta –el nuevo trayecto solo llega hasta Salitre Greco–, sino que se incluyó una nomenclatura para el trayecto de ida y otro para el de vuelta.



De acuerdo con TransMilenio, este tipo de cambios obedecen a dos razones. En primer lugar, indican que estos ajustes ocurren cuando se genera una novedad en el trazado.



En segundo lugar, buscan que el componente zonal, al igual que el troncal, se divida en nueve grandes zonas. “Se unificará la nomenclatura usando el sistema de colores y letras que ha usado TransMilenio desde el inicio de su operación y que los usuarios ya conocen e identifican”, explicaron.



Esto quiere decir que, por ejemplo, todos los buses que se dirijan hacia la zona Centro-Chapinero estarán identificados en el futuro con la letra A, además del número de la ruta. De igual forma, el rutero o tablero será, en su parte superior, de color azul.

Las otras ocho zonas son: Usaquén/Autonorte (B), Suba (C), Engativá/Calle 80 (D), Keneddy/Las Américas (F), Bosa/Autosur (G), Usme/Ciudad Bolívar (H), Fontibón/Calle 26 (K) y San Cristóbal/Carrera 10.ª (L).



“El objetivo es dar (...) unas características comunes que permitan entender mucho más fácil la integridad del Sistema”, agregó la empresa.



Estas novedades no afectarán los ruteros de los servicios complementarios, los cuales alimentan estaciones del sistema TransMilenio y manejan la misma marcación de los alimentadores, y tampoco los servicios especiales, los cuales llegan a zonas donde los buses urbanos no pueden y cuentan con tableros con indicador morado.

En cuanto a los cambios de horario en los componentes troncales y zonales, según la empresa TransMilenio se tiene en cuenta factores como la demanda de usuarios y la oferta registrada en los horarios de inicio y cierre de operación de la ruta.

¿Cómo se comunican los cambios?

Una de las quejas recurrentes de los usuarios tiene que ver con los canales de información por donde se entrega esta información. De hecho, en los dos casos mencionados anteriormente, los usuarios manifestaron que no recibieron la información con anterioridad.



“Me enteré de que la ruta T31 no estaba disponible luego de estar una hora en la avenida Cali y después de preguntarle a una muchacha. (...) Ella me dijo que lo habían dicho en redes sociales, pero yo no uso esas páginas y no tenía idea de que ahora tenía otro nombre y en el paradero tampoco había aviso”, dijo Amézquita.



Algo similar manifestó Sánchez, la usuaria del alimentador El Cortijo, quien asegura no haber visto publicidad en la parada que utiliza. EL TIEMPO recorrió el sector y encontró que hoy sí hay avisos que notifican la modificación en la ruta.



Con respecto a estas quejas, expertos en movilidad y transporte público reconocen que en el componente troncal se ha hecho un buen trabajo en términos comunicativos.



“En estaciones y portales los mapas cumplen con su función y se evidencia un trabajo para que las personas reciban la información completa; sin embargo, en el componente zonal hay falencias. (...) Es importante tener en cuenta que no todas las personas se informan por internet y que se debe trabajar presencialmente con el usuario que día a día está en los paraderos”, señaló Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional.



TransMilenio señaló que desde la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones se articulan acciones para divulgar los cambios que se implementan en las rutas. “Desde las 6 a. m. se emiten mensajes informativos a través de los altavoces de portales y estaciones”.



Asimismo, explicaron que gestores recorren los barrios para entregar la información a los usuarios y se pegan anuncios en los paraderos del SITP.



"A través de nuestras redes sociales y de la página web www.transmilenio.gov.co, los usuarios también pueden encontrar información sobre cambios en la operación", concluyeron.

REDACCIÓN BOGOTÁ

