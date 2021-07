Sistema férreo, el desafío de movilidad para Bogotá-Región al 2035

La hoja de ruta que marcará los proyectos de movilidad en los próximos 14 años está lista. Así quedó estipulado en la firma del Conpes que le da sustento a la Red de Movilidad Multimodal Bogotá-Región, que incluye grandes proyectos para el transporte público local y regional.

En un evento realizado en la Casa de Nariño con la participación de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, Iván Duque, presidente de la República, y Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, se dieron detalles sobre cómo se conectará la región a través de redes férreas, construcción de nuevas vías y ciclorrutas.



La ejecución de estos proyectos se piensa realizar en tres fases. Para el 2027, la región contaría con obras que actualmente están financiadas y en ejecución, como la primera línea del metro y el Regiotram de Occidente. Además, se pretende extender la av. Ciudad de Cali, hacer la Cicloalameda Medio Milenio (que conectaría El Tunal con la calle 170) y poner en operación cables en Usaquén, Monserrate y San Cristóbal.



La segunda fase contempla que para el 2035 se tenga una red férrea integrada por la segunda línea del metro, la extensión de la primera línea hacia el norte y contar con un Regiotram del Norte. Además, se pretende ampliar la troncal de la av. Ciudad de Cali y construir cables en San Rafael, Juan Rey, Ciudadela Sucre y Potosí.



Por último, como proyectos a largo plazo, se aspira a ejecutar un corredor férreo hacia el sur, que conecte la ciudad con el municipio de Soacha, y prolongar corredores viales estratégicos como las calles 80 y 26.



“Tomó 60 años de debates y estudios para llegar a contratar la primera línea del metro. En año y medio, hemos logrado Nación, Cundinamarca y Bogotá acordar una visión para su sistema de transporte público multimodal”, mencionó López.

Conectar la región

Expertos consideran que este plan de movilidad es positivo porque no solo pretende mejorar la movilidad de la ciudad, sino conectarla regionalmente. Para Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, esta es una hoja de ruta para que el transporte sea coordinado entre la capital y los municipios aledaños.



“En términos prácticos, esto quiere decir que ojalá se necesite un solo tiquete para que las personas puedan movilizarse a lo largo y ancho de la región de Bogotá”, dice. Agrega que el transporte público, con una sola tarjeta, debería permitir conexiones entre el metro, TransMilenio y el Regiotram, para mejorar la experiencia de los ciudadanos en este tipo de movilidad. Para esto también se necesitaría una armonización entre las estaciones de los diferentes sistemas.



Erik Vergel, profesor en planificación urbana de la Universidad de los Andes, considera que este plan reafirma los trabajos urbanos regionales que se han venido haciendo desde hace diez años. El Conpes 367, firmado en el 2010, permitió la estructuración de la primera línea y extensión de algunas troncales de TransMilenio.



“Este Conpes recoge antecedentes muy importantes y lo que hace es concretarlo con unas intervenciones más específicas para Bogotá”, explica.



Vergel expone que la consolidación de estos proyectos potenciarían el transporte público en un modo férreo, por lo que reduciría tiempos de viaje y podría aumentar la demanda del sistema.



No obstante, también hay componentes que requieren de mayores esfuerzos. Según lo manifestado por expertos, este tipo de movilidad regional debe ir a la par de las políticas de ordenamiento territorial que maneje cada municipio.

“Cualquier decisión e inversión en movilidad va a tener impactos en los usos del suelo. Por ejemplo, para decidir dónde vivir. Esa parte del ordenamiento territorial va a ser un gran reto para la ejecución de este Conpes”, menciona Vergel, y agrega que esta red de transporte solucionaría necesidades de quienes requieren hacer viajes largos y, por otro lado, mejoraría el equipamiento a nivel local si la infraestructura incluye otro tipo de servicios.

Sostenibilidad

Como lo explicó la alcaldesa, este Conpes establece 222 kilómetros de movilidad verde, eléctrica y sostenible. Esto suma 80 km de metro, 100 km de Regiotram y 1.500 km de ciclorrutas para conectar la ciudad con municipios aledaños.



Para Rojas, tener este tipo de tecnologías limpias es un aspecto positivo porque se disminuiría la carga contaminante que se respira en la ciudad. Esta semana, la Universidad de los Andes estableció que la renovación de la flota troncal permitió disminuir en un 80 % el material particulado y hollín que respiraban los usuarios del sistema.



Y si bien la parte ambiental se vería beneficiada, también es necesario pensar la sostenibilidad financiera. Ómar Oróstegui, director del centro de pensamiento Futuros Urbanos, sostiene que no es claro cómo será el manejo de los recursos para sacar adelante las obras que se mencionan.



“Además, nos hemos acostumbrado a pensar cuánto nos vale la obra, pero no hemos hablado de los costos de la operación de todo lo que se pretende hacer”, dice.

Para Oróstegui, no tener estos cálculos podría hacer que salga costoso mantener la operación del sistema y expone los diversos sistemas de transporte público del país que actualmente atraviesan por problemas financieros.

En el Conpes firmado este martes se recomienda que Bogotá y Cundinamarca adelanten gestiones necesarias para la entrada en funcionamiento de la Autoridad Regional de Transporte. Además, también se deberán adelantar estudios y adoptar políticas de gestión integral de la demanda de pasajeros, transporte de carga y logística en la región.



Por último, en el documento se expone que la conexión de ambos territorios debe estar articulada a las proyecciones de la red férrea nacional. En este mismo texto se deja estipulado que se hagan las revisiones pertinentes a los planes de ordenamiento territorial y planes de movilidad.

