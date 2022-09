El viernes de 30 de septiembre, finalmente, Bogotá estrenará su Sistema de Bicicletas Compartidas. Ese día, Tembici, la empresa prestadora del servicio, y la Alcaldía de Bogotá pondrán en operación el 50 por ciento del Sistema: 150 estaciones, 1.500 bicicletas mecánicas (normales), 150 manocletas (para que personas con discapacidad puedan ‘pedalear’ con los brazos) y 150 bicicletas de cajón para carga.



“Después de una década de estar pedaleando este ejercicio, hoy logramos tener un sistema compartido de bicicletas en la ciudad. Después de muchos esfuerzos lo logramos, a través de una figura de aprovechamiento de espacio público”, dijo a EL TIEMPO Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad.



El Sistema Compartido de Bicicletas no implica una inversión de la ciudad porque se trata de una figura de aprovechamiento económico en la que Tembici, en los 7,5 años de operación que tendrá, pagará en especie un valor por el uso del espacio público. Esto lo hará a través de una serie de contraprestaciones, como los 300 ciclotalleres rosa que estarán en toda la ciudad (de los cuales ya se han instalado 180) y 300 racks de cicloparqueaderos.

Bicicletas Compartidas de Bogotá Foto: Secretaría de Movilidad

¿Dónde operará el Sistema de Bicicletas Compartidas de Bogotá?

El sistema estará en un polígono comprendido entre las calles 127 y 6.ª y entre la carrera 7.ª y, en su límite al occidente, de manera escalada, la autopista Norte, la NQS y la carrera 10.ª.



Se ha procurado que las estaciones estén ubicadas no solo en puntos estratégicos dentro del polígono, sino en puntos cercanos a las estaciones de TransMilenio para promover la intermodalidad y que esos trayectos de última milla se hagan en bicicleta.

Este es el mapa del polígono del Sistema de Bicicletas Compartidas Foto: Tembici

En esa área de 27 km² cuadrados se ubicarán el total de 300 estaciones, 1.500 bicicletas mecánicas, 1.500 bicicletas eléctricas, 150 manocletas, 150 bicicletas con cajón y 150 sillas para que los adultos puedan llevar a niñas y niños. Según Movilidad, el total del sistema estará implementado el 31 de octubre de 2021.



¿Por qué incluir manocletas, bicicletas con cajón y sillas para niños? De acuerdo con María Villate, gerente de Gobierno de Tembici Colombia, el proyecto, que se estructuró de la mano de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), la organización C40 Cities Finance Facility y con apoyo de las embajadas británica y de Alemania, tuvo un enfoque diferencial y de género. “Desde Tembici decidimos aventurarnos y ofrecimos este tipo de vehículos que, al final, nos permitió ganarnos la licitación. Creo que somos de los pocos, si no el único sistema a nivel mundial, que ofrecen este tipo de alternativas”.



Tembici es una empresa con más de 12 años de experiencia en micromovilidad en América Latina. “Tenemos nuestras operaciones en las grandes ciudades de Brasil y en Santiago de Chile, Buenos Aires y, ahora, Bogotá, que es una joya de la corona por todo lo que ofrece: Bogotá es una ciudad de mucha bicicleta, muchos ciclistas y cicloinfraestructura”, afirma Villate.

Detalles del Sistema de Bicicletas Compartidas de Bogotá

¿Cómo son las bicicletas? Usted podrá encontrarlas en tres colores: rosa (color de Tembici), naranja (las patrocinadas por banco Itaú y Mastercard) y azul (las patrocinadas por Vanti). Las bicicletas mecánicas y eléctricas tienen marco de aluminio, guardabarros, luces delanteras y traseras, sillín ajustable y cuentan con un canasto que puede soportar hasta 5 kilos. Las bicicletas de cajón pueden transportar hasta 100 kilos de carga. Las manocletas –que de hecho son de producción 100 % bogotana– tienen todos los sistemas de seguridad para el usuario y frenos hidráulicos.



Las estaciones, por su parte, tienen diseño antivandálico y puertos inteligentes para bloqueo y desbloqueo de bicicletas. “Y más de 70 cuentan con paneles solares para cargar las bicicletas eléctricas”, le dijo Villate a EL TIEMPO, y agregó: “Las bicicletas van a dormir en la calle, pero su operatividad solo será desde las 5 a. m. hasta las 10 p. m.”. En todo caso, habrá 30 gestores en vía para brindar apoyo y hacer pedagogía sobre el uso de las estaciones, las bicis y la app. Adicionalmente, Tembici y la Secretaría de Movilidad han hecho socializaciones en comunidades, barrios y Consejos Locales de la Bici en las áreas de influencia del sistema.

¿Cuánto costará?

Las tarifas se conocerán el 30 de septiembre. Por lo pronto, Villate y el equipo de Tembici le confirmaron a EL TIEMPO el paso a paso para usar el sistema, que el cobro será por minuto, que sí habrá tarifas diferenciales para poblaciones específicas y y que, a futuro, se está evaluando una integración tarifaria con el Sitp (TransMilenio y buses zonales).

Paso a paso para utilizar las bicicletas

App de Tembici Foto: Tembici

1. Descargue en su celular la app Tembici. Esta funciona tanto en iOS como en Android.



2. Regístrese con su nombre, cédula, fecha de nacimiento y celular.



3. En la sección ‘Planes y pago’, consulte el plan que mejor le convenga: puede pagar una membresía mensual, semanal o, sencillamente, pagar por viaje.



4. Diríjase a la estación más cercana. Cada bici tiene un código QR, escanee el código para desbloquear la bici y sacarla de la estación. A partir de este momento corre el tiempo de viaje.



5. Realice su recorrido.



6. Cuando termine, deje la bicicleta en la estación más cercana. Verifique que la bicicleta quedó correctamente anclada: debe escuchar un clic y ver la luz encendida.



7. Cuando la bicicleta esté anclada se termina el tiempo de viaje y se generará el cobro. Sepa que el cobro es por minuto.



Tenga en cuenta que este es el procedimiento general para las bicicletas mecánicas y eléctricas. Para manocletas y bicicletas con cajón habrá unos requisitos adicionales.



Nota: esté atento el 30 de septiembre. Ese día anunciarán tarifas y otros mecanismos y detalles para usar el sistema.

¿Cómo se garantizará su seguridad?



Uno de los retos de este tipo de sistemas es enfrentarse al vandalismo y a los robos. En principio, el llamado es a protegerlas. “Hacemos un llamado a que cuidemos el sistema, es de Tembici para Bogotá y de todos para todos”, dice Villate, pero agrega que habrá otros mecanismos de protección. “Nuestras bicicletas cuentan con GPS. Entonces vamos a poder rastrearlas y traerlas en caso de que se salgan del curso normal o tiempo normal de un viaje. O un usuario también puede denunciar a través de la app si sufrió un percance con la bicicleta”, explica.



La Secretaria de Movilidad confirmó que habrá un trabajo conjunto con la Secretaría de Cultura para promover la cultura ciudadana alrededor del sistema y con la Secretaría de Seguridad y frentes de Policía para proteger los elementos.



Por ahora, tanto Tembici como la Secretaría ven el lanzamiento como algo prometedor. No obstante, Ricardo Montezuma, experto en movilidad y autor de una guía de sistemas público de bicicletas para América Latina, hay tres grandes retos: el vandalismo, el balanceo y rebalanceo (tener a disposición las bicis donde la ciudadanía las requiera) y que no se pierda, con el tiempo, el sentido de cuidado del sistema.



"Aunque en otras ciudades como París, Londres, Nueva York estos sistemas fueron importantes para recuperar la movilidad en bicicleta, en ciudades como Bogotá -aunque ya hay una movilidad en bicicleta importante- ayudan mucho para viajes cortos y en momentos en los cuales los ciudadanos no tienen una bicicleta a disposición. Pero esto depende mucho del balance, es decir, que las vuelvan a poner donde la gente las necesita", explica Montezuma.



Añade que el factor de éxito en este tipo de sistema es el número de viajes: pero asegura que es posible: "el sistema principal de París tiene unas 20.000 bicicletas y se hacen 8 viajes diarios por bicicleta. Eso es una locura".



Villate le aseguró a EL TIEMPO que, desde Tembici, no se descarta la posibilidad de, en un futuro, ampliar el sistema a otras zonas de la ciudad.

Tembici y Coldplay



Mientras llega el 30 de septiembre, en Bogotá los ciudadanos ya han podido conocer las bicicletas y estaciones en distintos escenarios. Uno de ellos fue el concierto de Coldplay. En los últimos días, la Embajada Británica, junto con Tembici y la Alcaldía, presentó su campaña ‘Coldplay con Tembici’. Aprovechando los conciertos de la banda británica este viernes y sábado en Bogotá hizo un sorteo de boletería con ciudadanos que cumplieran un reto relacionado con las bicicletas compartidas y, además, hizo una transformación artística de 4 bicicletas de Tembici. Estas bicicletas, intervenidas por los artistas bogotanos Vestigio, Prisma, Afropec y Green Amarilla fueron expuestas durante los conciertos.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes