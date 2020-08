'No saquen a sus padres de la seguridad de su casa, papá tiene covid'

Esta es la historia contada en primera persona de una familia que decidió viajar a Cota (Cundinamarca) como una forma de desestresarse del confinamiento por el covid-19:

El 22 de junio mi hermano decidió irse a una casa campestre que mi mamá tiene en Cota (Cundinamarca) porque quería que su hijo de dos años y medio saliera del encierro de la ciudad de Bogotá.

Pero quiso llevarse a mis papás y a la señora que vive con ellos, también para que se distrajeran un poco. Para estar más seguro, y no poner a mis papás y a la señora en riesgo, mi hermano, antes de viajar, se hizo una prueba PCR que le salió negativa.



Estando ya en Cota y después de varios días, mi hermano llevó a la niñera para que cuidara a su hijo dos veces a la semana, pero antes de todo él también se aseguró de tomarle la prueba PCR el 12 de junio.

El 25 de julio el niño presentó síntomas de fiebre por lo cual la niñera y el papá se hicieron una prueba rápida que sale negativa y que fue tomada el 27 de julio.



La niñera estuvo cuidando al niño el 30 de julio. El 29 de julio, mi sobrino, mi hermano y la esposa sintieron síntomas de gripa. La niñera volvió a tomarse una segunda prueba PCR por lo que ellos habían sentido síntomas de gripa.

Luego, la esposa de mi hermano sentía muchos de los síntomas del virus por lo que, el 31 de julio, todos se devolvieron a sus casas en Bogotá. El 5 de agosto los llamó la niñera llorando para contarles que su resultado había salido positivo. Estábamos muy asustados por el resultado y por la salud de mis papás.



Ya en Bogotá, mi papá que es diabético y adulto mayor se hizo la prueba PCR y el resultado le salió positivo el día 7 de agosto pero milagrosamente salió asintomático solo con un poco de mocos. A mi mamá le salió el resultado negativo de la prueba PCR también el 7 de agosto pero alcanzó a estar cinco días con mi papá en la misma casa usando tapabocas y guardando distancia hasta ese 7 de agosto del resultado.

En este momento no sabemos si mi mamá, de 77 años, se contagió en esos cinco días que estuvo con mi papá. Ella se volvió a tomar una prueba PCR el 12 de agosto pero no le han dado el resultado.



La señora que vive con mis papás también presentó síntomas de gripa y está en cuarentena en otra casa pero no le han tomado la prueba y ya se siente bien. Mis papás y la señora nunca debieron haber salido de su apartamento y no hubiéramos sufrido este drama.

Con esta experiencia hay que tener en cuenta que un resultado negativo de una prueba rápida no significa que en ese momento no se tenga el virus. Significa que el sistema inmune aún no está activo, pero puede que usted sí tenga el virus. La prueba PCR es más práctica pero no hay que salir a la calle antes de tener el resultado.

Esta historia la quise compartir en EL TIEMPO para que tengan mucho cuidado con las personas que llevan a sus casas y para que cuiden muy bien a sus adultos mayores o personas con enfermedades base, nunca las saquen de sus casas, déjenlas tranquilas hasta que pase todo esto.



Mi vecina que vive justo abajo de mi apartamento lleva a su casa todo el tiempo a amigos y familiares sin ningún tipo de cuidado. Como quisiera que ella misma leyera nuestra angustiante historia.

Escríbanos su experiencia con el covid-19 a carmal@eltiempo.com