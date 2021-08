Empeora la accidentalidad vial en Bogotá | Opinión

Al comenzar el año, la administración celebraba con mucho eco las cifras positivas en accidentalidad vial obtenidas en el 2020. Sin embargo, guarda silencio sobre lo registrado en el primer semestre de este año.



De acuerdo con las cifras del observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en Bogotá aumentaron las víctimas fatales en siniestros viales. Se estima un incremento del 38%, es decir, pasamos de 160 a 221 en el número total de fallecidos entre el primer semestre de 2020 y 2021. El aumento puede obedecer a la apertura de la ciudad y al incremento de las actividades, así como el mal estado de la malla vial.

(Le puede interesar: Recomendaciones para compartir la vía con ciclistas)

Quienes más fallecieron este semestre fueron los motociclistas (+ 44%), los peatones (+ 42%) y los biciusuarios (+35 %). Los jóvenes, que concentran 1 de cada 3 casos, también registraron un incremento en el número de víctimas fatales de accidentes de tránsito al pasar de 61 a 81.



Llama la atención que hoy los peatones fallecen más en choques contra motociclistas que con otro tipo de vehículos. Así sucedió con 32 de los 74 bogotanos que se desplazaban a pie durante los primeros seis meses del año.



En el caso de los ciclistas, quienes también se mueven en medios no motorizados, además del aumento en la accidentalidad, se observa que en 1 de cada 4 casos fatales la ciudad no cuenta con información sobre el tipo de accidente.

Es hora de revisar si, además del mal comportamiento vial, el precario estado de la malla vial esta teniendo efectos en la accidentalidad de los motociclistas. FACEBOOK

TWITTER



Ahora bien, es necesario conocer si los ciclistas fallecidos trabajaban como domiciliarios o eran usuarios que utilizaban la bicicleta por otros motivos. En el caso de los domiciliarios, hay un incentivo perverso por entregar en el menor tiempo posible su producto, lo cual los obliga a movilizarse más rápido pasando por alto las normas de tránsito.



Es urgente abrir el debate con las plataformas de entrega de domicilios. Al menos debería ser obligatorio que exigieran chaleco reflectivo, luces delanteras y traseras y uso del casco.

(Para seguir leyendo: Buses del SITP han participado en 457 siniestros viales)

En lesionados los resultados invitan a no bajar la guardia. En tan solo la mitad del año se registraron 1.528 casos. Cerca de la mitad fueron motociclistas. Lo peor es que se observa un aumento del 24% en los motociclistas lesionados en colisiones contra automóviles, camionetas y camperos. El tema de las motos poca atención ha recibido y los resultados no son positivos.



Es hora de revisar si, además del mal comportamiento vial, el precario estado de la malla vial esta teniendo efectos en la accidentalidad de los motociclistas.



Así como se celebran los logros que, en su momento, tuvo la estrategia de visión cero, es necesario revisar si en el 2021 han fallado las estrategias pedagógicas y los programas de cultura ciudadana. Sin mencionar que la modernización de la señalización aún sigue pendiente y el mantenimiento de la malla vial que viene desmejorando día tras día. No es posible que el deterioro de la infraestructura vial sea un factor de accidentalidad y mucho menos que un bogotano pierda hoy la vida por ello o resulte lesionado. Hay que asumir responsabilidades y resolver muchos de estos temas antes de terminar el año.

(Además: ¿Es víctima de un siniestro vial en Bogotá? Aquí le dan apoyo gratuito)

ÓMAR ORÓSTEGUI

FUTUROS URBANOS

En Twitter: @OmarOrostegui