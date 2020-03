Sindicato de maestros invita a no trabajar este sábado

Ya le salieron los primeros detractores a la convocatoria de la Secretaria de Educación, Edna Bonilla, para que este sábado los educadores trabajen en planes de contingencia ante un eventual cierre de colegios por cuenta del coronavirus, que ya suma cinco contagiados en la capital.



La ADE (Asociación Distrital de Educadores) o sindicato de maestros está invitando a hacer "respetar el gobierno escolar" y la jornada laboral que "no incluye sábados y domingos".

El llamado se está distribuyendo a través de sus cuentas oficiales de redes sociales:

¡Hagamos respetar el gobierno escolar y nuestra jornada laboral, que NO incluye sábados y domingos! ✊ pic.twitter.com/35oV1Bg2D4 — ADE (@adebogota) March 13, 2020

Además, en los chats de maestros de la capital ya circula un mensaje firmado, al parecer, por William Agudelo, presidente de la ADE.



El mensaje comienza con esto: "la pandemia del Coronavirus, no epidemia que es otra cosa, NO puede significar la entrega de nuestros derechos laborales y una causa más para profundizar el estrés, el cansancio y los problemas de salud que se ha disparado en el magisterio por culpa de la aplicación inhumana de las políticas capitalista neoliberales en educación".



E indica "NO debemos ir a trabajar ni sábado ni mucho menos domingo, porque después se puede asumir en otras ocasiones como una falta de “sentido de pertenencia” con la institución, sin tener en cuenta que hay compañeras(os) que están estudiando, realizando procesos familiares a los cuales tenemos derecho, por ello, cuadrar la estrategia institucional pasa por realizar una reunión urgente el día lunes 16 de marzo, en cada jornada o con las que cuente el colegio".



Aunque, en la comunicación se reconoce que el coronavirus es una pandemia presente, se insiste en que "debemos estar preparadas(os) para no dejarnos llevar por la emotividad y actuemos con claridad, protegiendo la salud de niñas(os), jóvenes, maestras(os), administrativas(os), personal de servicios generales y de vigilancia, ojo, sin renunciar a nuestros derechos como obrero-trabajadores de la educación".

Todo sucede después de que la Secretaría de Educación convocara a rectores, coordinadores y profesores a una jornada este sábado para definir estartegias de clases virtuales y no virtuales en caso de que el Distrito decrete una suspensión de clases. Los resultados de la socialización se comunicarían a los estudiantes el lunes.

“La idea es que el lunes podamos entregarles a los niños y niñas una guía de trabajo para que lo desarrollen en dos semanas. Que no serían dos semanas de vacaciones, sino en la que lo niños estarían trabajando desde casa”, explicó la Secretaria de Educación, Edna Bonilla.

La respuesta de la ADE ha generado rechazo en algunos sectores, que así lo han hecho saber a través de sus redes sociales:

Increíble que la ADE filial de Fecode No atienda la invitación para mañana de @Educacionbogota para tomar medidas contra el contagio del #coronavirus en colegios pcos. "Porque el sábado no es día Laboral". Invitenlos a realizar paros en días hábiles y verán la Rta. @ClaudiaLopez pic.twitter.com/1ZTRCq3DKh — Julián López Sierra (@Jlopezconcejal) March 14, 2020

Todos en el país están sacrificando algo, poniendo de su parte, aportando a la contención del #coronavirus.



Sin embargo, los señores del Sindicado de Maestros del Distrito - ADE, son intocables y su compromiso con la niñez en estos momentos es nulo.



¡Indignante! pic.twitter.com/MHAnVwyfHA — Emel Rojas (@EmelRojasC) March 14, 2020

BOGOTÁ