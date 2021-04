Sindicalistas denuncian contagios de covid-19 en colegio de Bogotá

El sindicalista de la Asociación Distrital de Educadores (ADE) Yesid González dijo que hay alerta en varios colegios públicos de Bogotá, específicamente el plantel IED Vargas Vila por posibles contagios de covid-19.



“Del afán no queda sino el cansancio, no queda sino la muerte. ¿Quién certificó ventilación”, ¿Quién certificó tapabocas y con qué frecuencia se entregaron?", trinó en su cuenta de Twitter.

🚨Alerta Colegios de @Bogota🚨 por múltiples contagios en la comunidad educativa del IED VARGAS VILA vuelve a la virtualidad, del afán no queda sino la muerte, ¿quién certificó la ventilación? ¿quién certificó los tapabocas y con que frecuencia se entregaron? ¿quién dio la orden? — Yesid Gonzalez (@yesidgonzalezp3) April 12, 2021

Respecto a esta grave denuncia la ADE dijo a través de un comunicado que la política de Alternancia establecida por el gobierno de Iván Duque y por la Alcaldesa de Bogotá Claudia López "desconoce los gobiernos escolares y la opinión de los especialistas epidemiólogos, en pleno Tercer Pico de la pandemia y pretenden llevar a la comunidad educativa a la muerte".



Denunciaron que el colegio Vargas Vila a través del Consejo directivo y el gobierno escolar había explicado que no podían entrar en alternancia por falta de condiciones en la zona donde está ubicado el colegio con carencia de servicios públicos y familias vulnerables en condiciones de invasión.



Agregaron que pese a esta situación el colegio fue tomado como ejemplo y le entregaron varios elementos de bioseguridad, espacios demarcados y demás, pero que esto no atendía las dificultades del entorno de la montaña de Ciudad Bolívar donde se encuentra el colegio.



"El rector Fabián René Cruz autorizó de manera unilateral, esta alternancia que se impone desde el 17 de Marzo para maestros(as) y el 23 del mismo mes para estudiantes; se le sugirió aplazar el inicio para después de Semana Santa y después de que pasara el tercer pico de la pandemia, pero de manera terca no se escucharon las voces de alerta de la comunidad educativa",agrega el comunicado.





Finalmente en la carta explican que actualmente la situación en este colegio es más grave porque convocaron a todos los niveles al RGPS que debían rotar pero con encuentro de toda la población estudiantil, los días miércoles. "Seis docentes fueron contagiados en esta alternancia. De los profesores 4 son de primaria y 2 de educación inicial y pueden ser más los casos positivos".



La ADE explicó que de los contagios se sabe porque el pasado 8 de Abril el rector por un chat interno informó que la Subred Sur realizaría la prueba de PCR a docentes pero que advirtió que no era obligatorio tomarla, razón por la cual algunos(as) deciden no hacerlo.



"Cuando hoy después de conocer del contagio preguntan por el cerco epidemiológico, se les dice que no hay problema porque la recomendación es distanciamiento de dos metros pero no se tiene en cuenta que las y los docentes, llegan al colegio en ruta, en la cual este distanciamiento es imposible y no se hace desinfección del bus cuando se recogen los docentes de la tarde", dijo el sindicato.



Responsabilizan al rector, al Gobierno Nacional, Distrital y a la Secretaría de educación de forzar la reapertura de colegios.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com