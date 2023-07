El hombre acusado de agredir a un policía en el aeropuerto El Dorado, el canadiense Vince-Tong Sozio, durante la audiencia de legalización de captura, dijo, a través del traductor del caso, Carlos Lozada cómo trascurrieron los días mientras estuvo en la terminal aérea y dijo que le vulneraron sus derechos cuando lo aprehendieron.



Según el extranjero, él estuvo durante cuatro días en el aeropuerto El Dorado de Bogotá sin comer ni dormir. Además, aseguró que en el proceso de su detención le dieron a firmar algunos documentos relacionados con su captura, pero estaban en español, por lo que no entendió nada y dice que eso es una vulneración a sus derechos.



Sin embargo, la jueza legalizó la captura porque consideró que al extranjero no se le vulneró ningún derecho ni hubo maltrato por parte de las autoridades; esto pese a que la defensa del canadiense, el abogado Alexander Alvarez Russi, le pidió al juez que no lo hiciera porque a su cliente no le garantizaron sus derechos durante la detención.



Cabe mencionar que, el canadiense de 34 años, desde una URI de Bogotá donde está recluido, le dijo a las autoridades que es boxeador profesional y que llegó al país desde Panamá para someterse a un tratamiento de desintoxicación por abuso de drogas.



La jueza encargada del caso, legalizó su captura y la Fiscalía le imputó el delito de violencia contra servidor público, que, según el artículo 429 del Código Penal, tendría una pena en cárcel de cuatro a ocho años. Sin embargo, el extranjero no aceptó cargos.



REDACCIÓN BOGOTÁ

