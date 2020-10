¡Ojo! Este jueves hay simulacro virtual en Bogotá

Bogotá está agendada este 22 de octubre para el Simulacro Distrital de Autoprotección, coordinado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER.



Se hará entre las 9 y las 11 a.m. y tendrá una particularidad este año, por cuenta de la pandemia: no será una evacuación, sino una actividad de fortalecimiento de las medidas a tomar en caso de emergencia.



"Este año es diferente a lo que hacíamos antes y es generar un proceso de reflexión, de verificación al interior de nuestros hogares en nuestras empresas, en nuestros lugares de trabajo para ver cuáles son esas medidas que se vienen implementando para poder proteger a cada uno de nosotros los ciudadanos de Bogotá frente a la ocurrencia de alguna emergencia", explicó el director del Idiger, Guillermo Escobar.



Así las cosas, a la hora señalada, hogares y empresas deben revisar los planes de emergencia, los kits y los posibles puntos de encuentro en caso de que haya un evento sísmico.



Ahora, para participar del simulacro se deben seguir una serie de pasos:



1. Ingresar a www.idiger.gov.co/simulacro2020, donde se le pedirá diligenciar un formato de registro.



Hay links específicos para simulacros de:



- Empresas

- Universidades

- Comunitarios: aquí se puede inscribir para participar como familia o propiedad horizontal residencial. Se le pedirá indicar qué acciones pondrá en práctica el 22 de octubre.



2. Ponga en práctica las medidas el 22 de octubre entre 9 a.m. y 11 a.m.. Recuerde que no hay evacuación. Ahora, tenga en cuenta que previamente debe:



-Evaluar factores de riesgo: sísmico, tecnológico, por incendios forestales o por inundación.



-Actualizar el plan de emergencias con el contexto de covid-19 (uso de tapabocas, distancias, etc.)



- Revisar que esté completo el kit de emergencias: información médica importante, reserva de medicamentos, elementos de bioseguridad, copia de llaves (vivienda, oficina y automóvil), agua y alimentos no perecederos (revise las fechas de vencimiento), silbato, linterna, radio, baterías de repuesto, muda de ropa, copias de documentos, ahorro en efectivo para emergencias, cobija liviana, elementos de higiene personal. Este kit debe ubicarse en un lugar de fácil acceso.



- Identificar lugares seguros al interior del trabajo y la vivienda.



3. Después del simulacro, debe diligenciar el formulario de reporte (puede incluir fotos o videos)



4. Al final, podrá descargar su constancia de participación.



Simulacro Distrital Foto: Idiger

En el simulacro, debe incluir a los animales de compañía. Para eso, el IDIGER indica que "Debes tener en cuenta en qué lugares permanece tu animal de compañía, dónde descansa y suele esconderse, así podrás encontrarlo fácilmente durante una emergencia. Ten en cuenta que un animal asustado puede comportarse de forma diferente a lo normal y su nivel de estrés puede aumentar".



Recuerde armar un kit de emergencia especial para el animal (alimento y agua para tres días, botiquín, elementos de higiene, juguetes), familiarizarlos con el guacal para transportarlos (gatos) o con el collar o bozal (perros), tenerles una placa con su nombre y número de contacto del dueño, seleccionar lugares alternos para dejarlos en caso de emergencia

