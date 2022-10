El Simulacro de Evacuación es un ejercicio promovido por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambios Climáticos (Idiger), que se llevará a cabo este martes 4 de octubre desde las 10:30 de la mañana.



Este ejercicio busca aumentar las capacidades de las comunidades, instituciones educativas, organizaciones, empresas y entidades públicas y privadas para aprobar las capacidades de respuesta, mejorarlas y sensibilizar a los habitantes de Bogotá. A continuación, encontrará una serie de recomendaciones para tener en cuenta antes, durante y después de la actividad:



Primero, actualice su plan de emergencia acorde con lo establecido en la Resolución 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo por la cual se definen los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST). Y verifique que el Plan de Evacuación también se encuentre actualizado.



Segundo, defina con su equipo de trabajo y/o su familia el escenario de riesgo a tener en cuenta. Luego, planifique con su equipo cada tarea por desarrollar para realizar el ejercicio de autoprotección: mecanismos de alarma, infografía de autoprotección, análisis de escenarios de alto riegos, entre otras.



Tercero, los participantes del ejercicio deben organizar un kit de emergencias en el trabajo, vivienda, instituto, etc., y resaltar la importancia de este. También incluya personas con alguno tipo de discapacidad física en el ejército y apoyarlas durante el ejercicio.

Cuarto, hay que divulgar las rutas de evacuación y puntos de encuentro en su lugar de trabajo y vivienda. Como también, brindar las indicaciones para realizar una evacuación segura. En este punto, se debe definir a la persona responsable de registrar las evidencias de la evacuación en fotos o vídeo.



El Distrito también señaló que durante la simulación hay que mantener la calma y estar alerta protegiendo su cabeza y cuello en un lugar seguro. Además, recalcan que se debe suspender el suministro de agua, luz y gas antes de evacuar y dirigirse al punto de encuentro.



Como último paso, el Idiger recomienda registrar su participación con fotos y vídeos en su página web.

Entrevista a Guillermo Escobar, director del Idiger

En entrevista con EL TIEMPO, Guillermo Escobar, director del Idiger, se refirió al simulacro distrital de este martes y habló sobre la importancia de la jornada.



¿Por qué es importante este simulacro?



Llevamos 14 años desarrollando un proceso de formación, de sensibilización y de construcción de capacidad de la comunidad en cuanto a cómo reaccionar ante diferentes situaciones de emergencia, y una de ellas es cómo comportarnos en un proceso de evacuación. Este año, a diferencia de los dos anteriores que estuvieron enmarcados en una pandemia, donde estuvimos completamente aislados, estamos completamente en la presencialidad y es así como estamos desarrollando todas las acciones correspondientes para generar procesos efectivos de concientización y de recordar cuáles son las rutas de evacuación, cuáles son las salidas, cuáles son los puntos de encuentro y demás.



¿Qué diferencias vamos a tener con respecto a los simulacros de hace dos años o tres años?



Aquí la idea es que todas las personas tengan una condición clara de la ejecución de sus simulacros, que a través de las brigadas empresariales hagamos este ejercicio como componente de seguridad y salud en el trabajo, al igual que en las universidades y en los colegios.



¿Y cómo se genera conciencia frente a este tema?



Repitiendo habitualmente unas buenas prácticas: por dónde debo salir, qué no debo hacer en las escaleras, qué lado debo tomar o cuáles son las salidas más seguras.



¿Cómo será la jornada de este martes?



Tenemos dos componentes. Primero, el comunitario, que es del que estamos hablando. Es decir, la evacuación efectiva de los ciudadanos, independientemente de dónde se encuentren. Lo que esperamos es que a esa hora se haga este ejercicio y lleguemos a un punto de encuentro en la mejor condición posible, sin olvidar las mascotas y animales de compañía. También tenemos una serie de ejercicios operativos donde las entidades de respuesta del Distrito, los bomberos oficiales, bomberos voluntarios, Cruz Roja, Defensa Civil, Acueducto, entre otras, van a desarrollar una serie de ejercicios en diferentes puntos de la ciudad de tal forma que podamos identificar cómo son los protocolos y procedimientos de algunas emergencias.



Por ejemplo…



Por ejemplo, la empresa de Acueducto estará desarrollando un proceso de atención efectiva frente a una posible falla en una de sus obras en un teatro de la ciudad; en el complejo de Puente Aranda se hará un ejercicio para saber qué sucedería si hay una emergencia frente a las situaciones de derrame de hidrocarburos. También cómo se montaría alojamientos temporales de amplia condición y alta capacidad en el Distrito Capital.



¿Cuál es el riesgo sísmico de Bogotá?



Bogotá es una zona de riesgo sísmico intermedio, pero muchos se han sentido acá. No hubo ninguno que estuviera cerca de afectar seriamente la ciudad, excepto algunos que ocurrieron hace un par de siglos. Lo importante es cómo nos preparamos frente a un evento de estos, porque el riesgo sigue latente y podemos tener afectaciones importantes. El Distrito ha venido reforzando colegios y hospitales, generando construcciones bajo la norma sismo-resistente, pero hay muchas construcciones que no han sido técnicamente adecuadas y que vienen sin la ejecución de la norma.



¿Cuáles son las zonas de la ciudad en donde hay mayor riesgo?



No es que una localidad sea más propensa a tener afectaciones que otras, todos somos completamente vulnerables. Por eso la Administración distrital ha venido fortaleciendo su capacidad para atender a las 20 localidades en la zona rural y en la zona urbana. La ciudad ha venido desarrollándose de manera desorganizada en algunos lugares. Muchas personas hacen construcciones de manera artesanal o autoconstrucción que no tramitan ni siquiera las licencias de construcción. También construcciones que son desarrolladas por maestros de obra que, no quiere decir que no tengan la formación, pero no cumplen efectivamente con la normatividad vigente. Ante ello, el Distrito ha venido generando un proceso de control urbano por parte de las alcaldías. También hay que llamar a cada uno de los ciudadanos a que haga el reforzamiento que corresponda en sus viviendas



¿Cuántos funcionarios del Distrito y de otras entidades van a participar en esta ocasión?



Todos los funcionarios públicos han de participar, no solo los 300 funcionarios de los grupos operativos, sino también quienes están en sus oficinas y en sus casas. La alcaldesa mayor, Claudia López, invita a toda la ciudadanía para que participe en este ejercicio. La meta es que toda la población esté completamente sensibilizada y que efectivamente hagan el ejercicio.



REDACCIÓN BOGOTÁ