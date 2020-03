¡Tome nota! Consejos para cumplir con el simulacro de aislamiento

Raúl Arboleda. AFP

No use su vehículo particular



La recomendación principal es no transitar con su vehículo por la ciudad, dado que, justamente, el aislamiento lo que busca es la menor movilización posible en las calles. Eso sí, existen tres situaciones de excepción: primero, adquirir alimentos, productos farmacéuticos, de salud y de primera necesidad, pero solamente podrá salir una persona por núcleo familiar.



Segundo, personas que deben cuidar enfermas, personas en situación de discapacidad, menores de 18 años, adultos mayores, personas especialmente vulnerables o animales.



Y tercero, en caso de fuerza mayor o extrema necesidad que sea justificada (una mujer a punto de dar a luz, por ejemplo).



Si usted piensa utilizar un taxi, pues inevitablemente debe movilizarse de un punto a otro, recuerde que solo estarán habilitados los vehículos de esta naturaleza que estén adscritos a una plataforma o se pidan por teléfono. No transitará ninguno de manera casual por las vías.