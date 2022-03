Este domingo 20 de marzo, un grupo de personas encapuchadas irrumpió en una misa en la Catedral Primada de Bogotá para leer un manifiesto, lo que generó polémica y críticas en las últimas horas.



Una de las personas que lideró este hecho es Simona, quien hace parte de la Red de Artistas en Resistencia y de otro grupo llamado Escudos Azules, el cual participó en las movilizaciones del Paro Nacional.

Aunque muchos han calificado lo que hizo la joven como una falta de respeto a una ceremonia religiosa, ella aseguró en diálogo con W Radio que lo que hizo es "un performance artístico" y explicó los motivos de este.



Debido a que algunos políticos y ciudadanos han señalado al candidato presidencial Gustavo Petro de tener relación con este acto, Simona explicó en esa cadena radial que las acciones del grupo del que hace parte las están "enmarcando e instrumentalizando", y añadió que "no somos ni petristas ni uribistas".



(Puede leer: ¿Quiénes son los encapuchados que entraron a la Catedral Primada?).



Por lo tanto, la joven reiteró en el programa 'El reporte Coronell' que su acto fue un performance artístico para el cual no recibieron instrucción de nadie. Además, indicó que eligieron ese lugar porque "el arte no pide permiso para asistir a un espacio determinado".



“Fueron nuestros corazones indignados ante tanto dolor y tanta falta de empatía ante tantas muertes que murieron en las calles, los que no han tenido garantías sociales”, explicó Simona.



Jose, otro de los participantes de este hecho en la Catedral Primada, le contó a W Radio que el plan era hacer el "performance" durante el saludo a la paz y que su intervención duró tres minutos y se retiraron de lugar sin vandalizar el lugar o violentar a los asisetntes.



(Lea también: Adriana Lucía denuncia que ella y sus hijas han recibido amenazas).



Con respecto a las capuchas que usaron para realizar la intervención, Simona aseguró que su grupo ha sido blanco de amenazas y que ella ha sido víctima de "ataques de derecha y de la fanaticada petrista".



"La capucha es el rostro de un pueblo que lucha, el rostro de todos, no es un rostro individual sino uno colectivo. Somos una sola voz: una voz sin rostro”, comentó Simona.



TENDENCIAS EL TIEMPO