Graves afectaciones han estado padeciendo alrededor de 130 viviendas en el municipio de Silvania, en el kilómetro 85, en el sector de Azafranal, al parecer, por la construcción del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot, el cual está a cargo de la concesión Vía 40 Express.



El Plan de Gestión de Riesgo del 2012 ya había advertido de posibles afectaciones debido a las condiciones geológicas de la zona; sin embargo, los daños empezaron a aparecer hace aproximadamente cuatro meses –cuando las obras se empezaron a ejecutar–.



Aunque actualmente las casas con averías son 130, ya cinco se desplomaron. Además, las proyecciones no son alentadoras, debido a que se estima que 400 viviendas pueden resultar afectadas. Según indicó la Defensoría del Pueblo, en el momento son 32 viviendas las que necesitan ser evacuadas con urgencia.



Ayer, en un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, en el que estuvieron presentes la Gobernación de Cundinamarca, la ANI, el Ministerio de Vivienda y la alcaldesa de Silvania, Nohora Sánchez, entre otras personalidades, se analizaron las acciones frente a esta problemática; no obstante, aún no hay una solución a corto plazo.



Grietas muros de viviendas ubicadas en el sector de Azafranal. Foto: Defensoría del Pueblo

Sánchez planteó que se hace necesario la consecución de más de 50.000 millones de pesos para realizar acciones de mitigación y salvaguardar la vida de los habitantes del sector a causa de la desestabilización de la montaña sobre el corredor y pidió medidas rápidas.



Noé Vargas, propietario de una de las viviendas afectadas y quien tenía unas cabañas para hospedaje, le dijo a este diario que desde agosto de 2022 las grietas en el suelo y en los muros empezaron a verse. Debido a esto, sus familiares tuvieron que desalojar y el negocio tuvo que ser cerrado, por lo que, además de las afectaciones estructurales, cuatro personas perdieron su trabajo.



“Aparecieron repentinamente fenómenos de grietas, hundimientos, desprendimientos y colapsos de muros en las viviendas de familias muy humildes. Por eso hacemos un llamado humanitario para que atiendan a esta comunidad afectada”, expresó Vargas.

Afectaciones estructurales en viviendas cercanas a la vía Bogotá - Girardot. Foto: Defensoría del Pueblo

Yazmín Quevedo, quien lleva 40 años en el sector de Azafranal, explicó que ya tuvo que derribar una columna de su casa y que en cuestión de meses le tocará demoler dos habitaciones porque ya tienen bastantes grietas y son un riesgo.



“Según los mismos ingenieros contratados por la ANI, mi casa se desniveló más de 22 centímetros a un lado y cinco al otro. Dicen que es culpa de la falla geológica, del mal manejo de aguas, pero antes de la construcción del tercer carril vivíamos tranquilos y nunca habíamos pasado por esa situación. Estamos a la espera de unos estudios, pero dudamos de eso”, aseguró.



Adicional, Quevedo dijo que la responsabilidad la tiene también la alcaldía por permitir construcciones en sitios de riesgo y que, además de las obras, los malos manejos de aguas –por no tener alcantarillado– causaron los daños.



El consorcio Vía 40 Express informó que en respuesta a las solicitudes de la comunidad, la ANI, a través de la concesión, contrató un estudio adicional para identificar el origen de los problemas estructurales y que los resultados serán entregados en abril. Una vez se conozcan los resultados se evaluarán las medidas.



Por su parte, Denise, una habitante del sector, contó que su casa se desprendió totalmente del suelo y se partió todo el piso del frente, incluso, que se les quebró un vidrio. “Un tema preocupante es que nosotros no conocemos el riesgo de nuestra casa, puede que resista muchos años así o pueda que suceda un temblor o que venga otro invierno y eso nos afecte más. Además, no hemos recibido apoyo por parte de la alcaldesa, las excusas son que no hay recursos y que no se puede reubicar a nadie”, afirmó.



No obstante, la alcaldesa ha insistido en que no cuenta con suficientes recursos, pero que ha ayudado en lo que ha podido. “Llevamos a un adulto mayor a un centro de adultos, las psicólogas han hecho acompañamiento y hemos entregado ayudas alimentarias que mandó la Gobernación”.



Además, Sánchez después de salir del Consejo Departamental, le dijo a EL TIEMPO que aún no había una solución a corto plazo, y que aunque desde la Gobernación se quiera ayudar al municipio, el proceso es muy complejo y pueda que supere los recursos que se tengan disponibles porque el problema que tienen es muy grave.



LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

