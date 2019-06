Siguen sin tapar los peligrosos huecos de la avenida Boyacá

La avenida Boyacá o carrera 72 es una de las principales arterias de Bogotá, a la vez que uno de los corredores viales con más huecos en la capital. Sobre sus 36 kilómetros de longitud, miles de automóviles, motos, buses y camiones transitan a diario en ambos sentidos de la vía, esquivando decenas de cráteres que con la lluvia se hacen imperceptibles para los conductores.

EL TIEMPO recorrió por segunda ocasión, en menos de un mes, la avenida Boyacá desde la calle 170 hasta la 26, para verificar si los huecos que se habían identificado hace tres semanas aún continuaban ahí o, por el contrario, si habían sido reparados.

Los huecos no han sido reparados a pesar del evidente riesgo que suponen. Foto: Mauricio León En los huecos fácilmente cabe una motocicleta. Foto: Mauricio León Ciclistas imprudentes también están expuestos a los huecos. Foto: Mauricio León Es normal ver carros caer en los enormes cráteres que quedan tapados con el agua de la lluvia. Foto: Mauricio León Este hueco esta ubicado sobre avenida Boyacá con calle 54. Foto: Mauricio León Algunos han optado por pintar los huecos como forma de avisar a los demás conductores. Foto: Mauricio León Cientos de ciclistas quedan expuestos a caer dentro de uno de los huecos. Foto: Mauricio León Aunque este hueco no es profundo, podría generar un accidente si es tomado a altas velocidades. Foto: Mauricio León Debajo del puente de la calle 80 se encuentra un hueco que es casi imposible de ver por los conductores. Foto: Mauricio León

En el trayecto se contabilizaron 77 huecos, siendo el costado oriental de la vía (sentido sur–norte) el más afectado. Respecto a los cinco huecos que en un informe anterior habíamos reseñado, se evidenció que estos no solo no han sido pavimentados, sino que han aumentado su diámetro y profundidad. Tal es el caso de los ubicados sobre la avenida Boyacá en las calles 52, 54, 75 A y 76 en sentido sur–norte y debajo del puente de la calle 80 en sentido norte–sur.



“Las lluvias han imposibilitado la intervención. No obstante, estos tramos están programados para ser atendidos esta semana”, manifestó el IDU ante la consulta de EL TIEMPO por estos huecos.



En un informe presentado el 20 de mayo por Citytv se contabilizaron más de 100 huecos desde Yomasa hasta la 170; sin embargo, según algunos motociclistas, son más del doble.



Entre los puntos críticos de este eje vial se encuentra el tramo comprendido entre las calles 51 y 63. En este sector se hallaron fisuras y cráteres con un tamaño superior a un metro de diámetro.

Según el Instituto de Desarrollo Urbano, la edad de la vía es la que está generando esta situación. “La autopista requiere una reconstrucción total, pero, como no se cuenta con los recursos, se hace mantenimiento permanente para mitigar al máximo los impactos en la movilidad”, afirman desde la entidad.



Otro sector que se ha vuelto un dolor de cabeza para los conductores de automóviles y motocicletas está ubicado entre calles 127 y 116 en sentido norte–sur. En este punto no solo hay huecos, también se pueden encontrar grietas y pequeños hundimientos en el carril derecho de la calzada.



Según Marino García, taxista desde hace 15 años, no hay un día en el que él no deba utilizar esta vía para realizar su trabajo. Cuenta que en las últimas semanas, la situación de la vía se ha vuelto insostenible por el agua. “Cuando empieza a llover, andar por aquí se vuelve un peligro. El agua que cae tapa los huecos, y si uno no se aprende de memoria la ubicación de los cráteres, fijo termina metiendo el carro y dañando la suspensión”, comentó García, además de asegurar haber caído más de una vez en una de estas trampas.

Los más afectados tal vez no sean los conductores de vehículos de cuatro ruedas; la peor parte de esta situación se la llevan los motociclistas. Diana Ariza es una de ellos. Esta motociclista de 26 años vive en Meissen y usa todos los días la avenida para llegar a su trabajo en el centro comercial Titán Plaza. Dice que compró su moto para no tener que subirse al transporte público, pero que con el tamaño de los huecos pone en riesgo su vida.



“Yo he visto motociclistas caerse por culpa de esos huecos. Lo buenos es que ahora, al menos los pintan para que los veamos, pero no es suficiente; estamos arriesgando nuestras vidas”, afirma la joven, quien ubica su motocicleta frente al hueco de la calle 54 para demostrar que su vehículo cabe perfectamente dentro de él.

