Siguen las mesas de trabajo para salvar el SITP

Con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría, la junta directiva del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y TransMilenio seguirán hoy con las mesas de trabajo o la audiencia para buscarle salidas a la crisis que afronta este transporte, que tiene pérdidas anuales cercanas a los 600.000 millones de pesos.

Marco Tulio Gutiérrez, vocero de los operadores del SITP, señaló que en la mesa de trabajo que se realizará se buscará una solución que debería ir encaminada a reformar los actuales contratos del sistema porque los operadores están en una crítica situación económica.



Gutiérrez se refirió puntualmente al caso del consorcio Suma, que presta servicio en Ciudad Bolívar, y que recibió una notificación del banco Davivienda de que empezará a retenerle el 50 por ciento de los pagos de la fiducia por los pasajes recogidos.

Eso implica, según explicó Gutiérrez, que el operador no tendría recursos para operar y podría dejar de prestar servicio. Según informó, el banco anunció la retención de los dineros como garantía para el pago de las deudas del operador, cuyo monto no fue revelado.



Al ser consultada sobre el tema, la empresa TransMilenio informó que “está adelantando un arduo trabajo para sacar el SITP adelante” y que en este caso particular están atentos, pero “el Distrito no puede interferir en la relación de fiduciaria-concesionario”.



Por último, Gutiérrez explicó que el mayor responsable de la crisis es el funcionamiento del SITP Provisional, porque constituye una competencia desleal, debido a que se cruza con las rutas de los buses azules, pero sin cumplir las reglas de paraderos, pasajes y frecuencias. Y, además, recibe el dinero en efectivo.



Hay que recordar que este sistema provisional fue implementado bajo la administración de Gustavo Petro.

REDACCIÓN BOGOTÁ

