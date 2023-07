Bogotá ha vivido semanas de tensión a causa de la inseguridad que tiene acorralados a los habitantes. Según el último reporte de la Secretaría de Seguridad, ocho de los 12 delitos de alto impacto en la capital mostraron números rojos al cierre de junio. Por ello, la Policía Metropolitana de Bogotá ha desplegado un gran operativo de seguridad por toda la ciudad para enfrentar fenómenos como fleteo, el homicidio y el hurto a personas.



IMAGEN DE REFERENCIA. Foto: Fuerzas Militares

No obstante, hay una modalidad delictiva en particular que ha encendido las alertas dentro de las autoridades, pues, en menos de un mes, ya se ha presentado en tres oportunidades. El uso de explosivos para amedrentar y extorsionar a comerciantes y dueños de hoteles, como en el caso más reciente.



Sobre las 2 de la tarde de ayer jueves 20 de julio, las autoridades confirmaron una explosión en un motel ubicado en la diagonal 47 sur con carrera 52, en el sector de Venecia. Según la información entregada en un primer momento, no se reportaron heridos ni daños materiales de gravedad. Sin embargo, algo que sí generó alerta, es que este modus operandi fue exactamente igual al de los eventos ocurridos el 7 y el 10 de julio en establecimientos comerciales de Fontibón y Venecia, también.



Según el subcomandante de la Metropolitana, coronel Herbert Benavides, en este último hecho un hombre que transitaba por las inmediaciones del motel fue quien lanzó el artefacto explosivo que detonó dentro del lugar.



“Se pudo identificar a un hombre que lanza un explosivo contra el establecimiento comercial y posteriormente huye en compañía de otro sujeto en una motocicleta. Activamos un equipo investigativo especial de la seccional de investigación criminal y las unidades Gaula con el fin de trabajar sobre la organización criminal que tiene injerencia en el sector de Venecia”, advirtió del coronel Benavides.

Herbert Benavidez, subcomandante de la Metropolitana de Bogotá. Foto: Archivo particular

Una vez fueron alertadas las autoridades sobre los hechos se emitió un cartel oficial en el cual se ofreció un recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien proporcione información relevante que permita dar con el paradero de los dos hombres que manipularon los artefactos explosivos. Según la autoridad, ya se están revisando las cámaras de video y se espera tener un rastreo efectivo de la información en poco tiempo.



En los hechos ocurridos a principio de mes, en Fontibón, también en un motel, las autoridades lograron establecer que se habría tratado de un ajuste de cuentas o cobro de la llamada vacuna que el dueño del establecimiento tenía pendiente con algún grupo de prestamistas.



Y de acuerdo con las mismas versiones entregadas por la víctima, al parecer la acción se produjo a raíz de deudas del dueño del establecimiento. En esa oportunidad, los delincuentes usaron el mismo modus operandi que habrían aplicado en este nuevo episodio delictivo.



Pero, como EL TIEMPO ya lo había contado, esta no es la primera vez que ocurre algo así en el sector de Venecia. Las autoridades también confirmaron que la noche del pasado 26 de junio, dos hombres a bordo de una moto lanzaron una granada de fragmentación en un establecimiento comercial ubicado en este sector.

Recibe llamadas intimidantes Foto: City Tv

En su momento, la Policía también puedo verificar que se trató de una retaliación por no pagar una extorsión a la que los dueños del establecimiento estaban siendo sometidos.



Hay que recordar que el pasado primero de julio, en el vecino municipio de Soacha, fueron asesinados tres hombres integrantes de la misma familia justamente por las mismas causas. Negarse a pagar una vacuna a grupos criminales que se están tomando el control de las economías ilegales en Bogotá y los municipios aledaños.

Por ahora, los investigadores creen que no solo se trataría de prestamistas o ‘gota a gota’, sino de toda una banda criminal dedicada a la extorsión de comerciantes focalizados en el sector de Venecia

Las cifras detrás del delito

Cada vez son más variadas las formas que los criminales están encontrando para extorsionar a los bogotanos. Tan solo entre enero y junio se registraron 670 casos de extorsión en Bogotá. Una cifra que supera en 3,6 por ciento la reportada durante el mismo periodo de 2023.



No obstante, advierten los analistas en seguridad que este delito es uno de los que más podrían tener un subregistro dentro de los conteos oficiales, pues usualmente las víctimas están amenazadas y no acuden a denunciar. La Policía desplegó una estrategia denominada Comando Élite que esta destinada a combatir a las bandas del multicrimen en la capital.

REDACCIÓN BOGOTÁ

JONATHAN TORO ROMERO

