La situación de seguridad en Bogotá ha generado que las autoridades inicien una dura ofensiva en contra de las estructuras criminales que están azotando a la capital, entre ellas, el denominado grupo criminal venezolano Tren de Aragua al que se le han adjudicado algunos de los 18 cuerpos embolsados en la ciudad.



Sin embargo, luego de que se diera la primera captura de tres delincuentes que estaba torturando y asesinando personas en la zona de Corabastos, en Kennedy, han sido varios los delitos que se le han adjudicado a este grupo criminal.



No obstante, las autoridades advierten que no todo corresponde al verdadero Tren de Aragua, sino a otro grupo criminal que se hace llamar así pero que no guarda relación con los violentos que han torturado y asesinado en medio de ajustes de cuentas a otros ciudadanos.



En esa vía, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que en la madrugada del 24 de agosto fueron detenidos tres presuntos integrantes de esta organización delictiva en la localidad de kennedy que se dedicaban a la comercialización y distribución de estupefacientes. Según el informe de las autoridades a los tres hombres se les hallaron cerca de 118 cigarrillos de marihuana que vendían en vía pública y varias armas de fuego con las que cometían atracos violentos en esa zona de la ciudad.



De acuerdo con el teniente coronel Jhon Frank Buitrago, oficial de inspección de la Mebog, la captura se dio en inmediaciones del barrio el Amparo en Kennedy. "Allí se realizó la requisa a unos sujetos que estaban de forma sospechosa y fue necesario pedir la ayuda de otras unidades de Policía porque intentaron emprender la huida. Damos con la captura de tres sujetos del grupo delincuencial común organizado a los que se les encuentran armas y estupefacientes".



De la misma manera, el coronel Buitrago señaló que para poder accionar la estrategia ofensiva en contra de los grupos criminales es muy importante la denuncia ciudadana. "Tenemos planes diferenciales con las modalidades de servicio como la Sijín y con Sipol y con las alcaldías locales y la Secretaría de Seguridad. Estos planes nos están funcionando para dar con la captura de estas personas".



REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE CITYTV