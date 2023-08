Un día más de monumentales trancones en Bogotá por cuenta de los cierres en la vía al Llano. La situación se empeoro durante la madrugada de este 25 de agosto debido a las fuertes lluvias que provocaron deslizamientos de rocas sobre la vía.



(5:23 am). A esta hora continúa cierre en el K0+000 sentido Bogotá-Villavicencio y en el K83+200 sentido Villavicencio-Bogotá debido a caída leve de material en el K58+800 y en el K56+900; se iniciarán las labores de limpieza tan pronto mejoren las condiciones de seguridad. pic.twitter.com/pjt9DpkwXq — Coviandina (@CoviandinaSAS) August 25, 2023

Pese a que los conductores y los viajeros esperaban que hoy la situación mejorara para poder cruzar por el corredor vial, lo cierto es que Coviandina, el concesionarios que opera la vía, informó que debido a las fuertes lluvias y la caída de rocas sobre el sector de Guayabetal “no se conoce ni el horario ni la fecha de apertura de la vía”. Esta información se conoce luego de que ayer se informara que se daría paso a los camiones luego de las 2:00 de la tarde.



Esta es la razón por la que se han presentado durante toda la mañana monumentales trancones en la salida de Bogotá por la avenida Boyacá. “Informamos que la vía al Llano continua cerrada. Los accesos a este corredor no tienen paso hasta que las condiciones de seguridad vial y movilidad permitan garantizar el adecuado flujo vehicular”, comunicó la Secretaría de Movilidad.



Nuestra Secretaria de Movilidad, @Deyaniravilam, entrega un reporte y las diferentes acciones que se vienen realizando sobre el cierre de la vía que conecta a Bogotá con los llanos orientales. pic.twitter.com/bSftuMGXkx — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) August 25, 2023



Pero el drama no solo está en la Av. Boyacá sino que además hay caos vehicular en el sector del Lucero hasta la Y de Yomasa, y desde el Uval hasta el kilómetro cero. Estas afectaciones también han provocado el colapso de sectores en Usme, Tunal y los barrios cercanos a San Francisco.





