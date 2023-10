EN VIVO| Movilidad Bogotá: se esperan nuevas protestas de taxistas este jueves

Este miércoles 25 de octubre hubo una nueva jornada de manifestaciones por parte del gremio de taxistas en Bogotá.



Durante el día, se presentaron afectaciones en la movilidad en Soacha, la carrera 68 con calle 22, la Av. Esperanza con av. Boyacá, Autosur, Av. Primero de Mayo con carrera 19, Av. NQS, entre otras zonas; presentándose mayores dificultades el Soacha, con afectaciones en TransMilenio y vehículos vandalizados.



(Puede leer: Paro de taxistas: ojo, estas son las medidas que anunció la Secretaría de Movilidad).

Además, el gremio se reunió con la Alcaldía de Bogotá para expresarle sus reclamos y buscar soluciones, pero no llegaron a ningún acuerdo. "Se adelantarán las acciones pertinentes para garantizar la movilidad en Bogotá", dijo Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad.



Hacia el final del día, uno de los líderes del gremio, Hugo Ospina, citó a los conductores a protestar en inmediaciones de El Dorado. Según indicó, podrían reunirse desde la madrugada de este jueves 26 de octubre.



(No deje de leer: No hubo acuerdo: entre taxistas y la Secretaría de Movilidad).



Por lo tanto, se podrían presentar nuevos bloqueos y dificultades en la movilidad durante este jueves.



Ante dicho anuncio sobre nuevos bloqueos en el Aeropuerto, lo invitamos a seguir el minuto a minuto de lo que sucede durante esta jornada.

Minuto a minuto 12:00 Hasta el momento, no se han reportado afectaciones debido al paro de taxistas A pesar de que Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas, anunciara que las movilizaciones continuarían durante este 25 de octubre, la capital no ha reportado alteraciones en la movilidad debido al paro. FACEBOOK

whatsapp 10:00 Por lo menos seis accidentes se han reportado durante la última hora en Bogotá Las autoridades de movilidad han reportado por lo menos seis accidentes durante las últimas horas en Bogotá.



Las localidades afectadas son Teusaquillo, Kennedy, Usaquén, Puente Aranda, Barrios Unidos y Engativá. FACEBOOK

whatsapp 07:00 Llamado de precaución para conductores en Ciudad Bolívar Bogotá Tránsito reportó durante la mañana de este jueves la caída de tierra y pierdas en la localidad de Ciudad Bolívar, exactamente en la calle 68 sur con carrera 70D.



Unidades de movilidad se encuentran en el lugar para evaluar la situación, pero se recomienda a los conductores transitar con precaución debido a las inconsistencias en la vía. FACEBOOK

whatsapp 06:21 Bogotá amanece sin dificultades viales La movilidad en Bogotá amanece sin mayores complicaciones.



No obstante, Hugo Ospina, líder de los taxistas, dijo en la noche del miércoles que se tomarían el aeropuerto nuevamente. FACEBOOK

whatsapp 04:00 TransMilenio inicia operaciones sin novedad "Iniciamos operaciones sin novedades que afecten el servicio", señalaron en la madrugada de este jueves en la cuenta de X de TransMilenio. FACEBOOK

