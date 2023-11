Siga en vivo el foro: ‘El Tiempo de los jóvenes’

El periódico EL TIEMPO lidera el foro ‘El Tiempo de los jóvenes’, en donde se discutirá cuál es el futuro de las próximas generaciones y cómo esta generación se está proyectando en el mundo. Este espacio en resultado de una alianza entre ScotiaGBS y la Casa editorial EL TIEMPO.

Alcides Vargas, Gerente General de Scotia GBS, dijo que comenzaron a trabajar con jóvenes para exportar talento colombiano a muchos países del mundo. Hay de la comunidad LGBTI, personas en condición de discapacidad, mujeres indígenas y miembros de otras minorías. “Los jóvenes son una oportunidad para el país”.

En el evento también participó Edna Patricia Bonilla, secretaría de educación de Bogotá, quien dijo que a los 11, 9 millones de jóvenes en Colombia y los 1,7 millones de Bogotá hay que brindarles oportunidades. “Las cifras nos ayudan a entender muchas cosas. Ellos están llenos de angustia. Deben poder hacer lo que les guste, pero con ayuda del Estado”. Añadió que, por ejemplo, en la capital, el 31 por ciento no tiene acceso a oportunidades de formación o empleo formal.

Edna Patricia Bonilla, secretaría de educación de Bogotá.

Resaltó la importancia de la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana que definió la política de educación de la capital en los próximos años. La apuesta de esta es que toda la comunidad educativa de la ciudad aportara sus ideas para construir un modelo de educación a 2024, a 2030 y a 2038.



Estuvo integrada por un grupo de pensadores y expertos en educación liderado por el doctor Rodolfo Llinás, además de la participación de los docentes Alfredo Sarmiento y Adriana Paola González, como secretarios técnicos, así como el pedagogo y dibujante italiano, Francesco Tonucci.



Contó con el apoyo de diversos expertos a nivel nacional y mundial, e inspiradores como el rector de la Universidad de los Andes y ex ministro, Alejandro Gaviria; el senador y ex alcalde, Antanas Mockus; el docente y ex director de Colciencias, Clemente Forero; el ex rector de la Universidad Nacional, Moises Wasserman; la rectora del mismo centro educativo, Dolly Montoya Castaño; y el rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao.

“Trabajamos con los jóvenes desde la educación media. No solo hay que ofrecerles alternativas de educación superior, ellos no solo quieren estudiar carreras universitarias, sino algo corto en donde hagan algo que les gusta y generar ingresos. Como ser DJ. Ahora esta carrera es muy prometedora”.

Añadió que el término educación superior ya está pasado de moda y que el que se debería utilizar es educación postmedia. “No estamos valorando la educación técnica y tecnológica a nivel social. Muchos padres ni piensan en esto. En otros países eso es lo que más se requiere”.

Resaltó el programa Jóvenes a la U. El Programa Jóvenes a la U, que surge como una de las estrategias de la administración Distrital para dar cumplimiento a la meta establecida en el Plan Distrital de Desarrollo de: “Ofrecer, a través de las IES, 20 mil cupos nuevos de educación superior mediante un nuevo modelo inclusivo y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación posmedia, promoviendo el trabajo colaborativo y en red de las IES”.



La primera convocatoria de Jóvenes a la U se realizó en el segundo semestre de 2021 y hasta la fecha se han realizado 6 versiones. Esta es una apuesta que ha contado con un presupuesto de 1,8 billones de pesos y que se realiza gracias a una alianza construida entre el Distrito y 51 Instituciones de Educación Superior públicas y privadas de la ciudad – región.

Nano es un tiktoker es un joven que se hizo viral por contar su experiencia laboral en Vips y Amazon y quien participó de manera virtual dijo que los jóvenes deben replantear su vida y aprovechar más las oportunidades. “Les digo a los jóvenes que a pesar de vidas difíciles hay que quererse a sí mismo y luchar por los sueños personales, no destrozarla. De cada cosa mala, hay que sacar dos buenas”.

Andrés Gutiérrez es uno de los innovadores tecno que han conseguido mayor financiación para sus proyectos, pero no fue un camino fácil. Fue el creador de Tappsi. “Pensé alguna vez en emplearme en una empresa para siempre, pero yo decidí ser emprendedor.



Se graduó de Ciencia Política y Negocios Internacionales en la Universidad de los Andes, surgió su interés y su necesidad por emprender al lado de su amigo Juan Salcedo. A raíz de eso, en el 2012 se las ingeniaron para crear la aplicación Tappsi: querían facilitarles la vida a personas que se movilizaban en taxi a diario, pues para aquel entonces en Bogotá se había vuelto imposible conseguir un móvil a través de una llamada a una operadora, sobre todo en horas pico.



Laura es una de las jóvenes a quienes les cambió la vida con Ser pilo paga. “Este programa permitió cambiar mi realidad. Cambió mi vida y la de mi familia. Mi vida hubiese sido bastante diferente si no hubiera entrado a la universidad de Los Andes. Hoy soy ingeniera civil y ambiental y tengo dos pregrados. Hoy les digo a los jóvenes que mientras tengan un propósito de vida vayan creando espacios”.



María Camila González Olarte, directora ejecutiva y cofundadora de Economía para la pipol también habló de su emprendimiento. “Cuando surgió la Reforma Tributaria pensamos en que queríamos llegarle con información económica a todas las personas, pero con un lenguaje sencillo”. Dijo que entre sus planos no estuvo emprender pero que poco a poco nuestra idea se ha posicionado. “Ha sido una manera importante de que la gente se eduque. He aprendido que emprender es un riesgo, pero que trae grandes satisfacciones”.



Hernán Cohecha es de Cáqueza (Cundinamarca) quien habló de su idea de avanzar en el camino del atletismo. “Recuerdo que mis profesores me motivaron y tras varios años llegué a Bogotá. Fue muy difícil. Trabajé hasta de lijador de muebles, vendí pasajes del Sitp y luego se me presentó la oportunidad con Scotia GBS. El cambio fue extremo”.

Alcides Vargas, Gerente General de Scotia GBS, dijo que ya trabaja con unos 4.000 jóvenes a los que se les ha dado la oportunidad de asumir responsabilidades con la comunidad. "Además de un empleo, es importante incentivar que apoyen a sus comunidades. Cuando miramos el entorno nos damos cuenta de cosas como que muchos niños en sus escuelas no tienes computadoras, nosotros hemos donado un sinnúmero de estos equipos".

Jabar Singh, presidente y CEO (Chief Executive Officer) de Scotiabank Colpatria, dijo que los jóvenes son el presente y la bola de cristal que se necesita para el futuro. "De 5.000 colaboradores, el 60 por ciento, unos 3000, están entre 18 a 31 años".

En el foro también participó Karen Carvajalino, CEO and Co Founder at The Biz Nation, también contó su experiencia de emprendimiento con la venta de chocolates. "Siempre hay oportunidades para detectar personas con talento. Cada persona debe entender que tiene algo extraordinario. Llevamos 20 años creyendo en la gente".

LIliana Moreno, coordinadora de prácticas de la universidad de Los Andes, dijo que es un error que traten a todas las generaciones como problemáticos. "Siempre hay hitos. Hoy hay muchos más retos y desafíos. Todo está cambiando".

José Fernando, secretario general de la universidad Externado, dijo que las universidades debes saber responder a las preguntas y necesidades reales de las nuevas generaciones. "Nos somos el tercer colegio. Tenemos que empezar a hablar de competencias". Esta universidad maneja un programa para que comunidades étnicas curses carreras profesionales en la universidad desde sus lógicas ancestrales, manteniendo que sus lenguas, tradiciones y costumbres no se pierdan.

