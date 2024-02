Las 7 cosas que debe tener en cuenta si va a ir a un concierto en el Coliseo MedPlus

Teniendo en cuenta que el 2024 será un año lleno de conciertos y eventos culturales, en Bogotá y Cundinamarca, el Coliseo MedPlus, un escenario multipropósito reveló siete cosas que los asistentes deben tener en cuenta.



Para este año, el venue promete crear una conexión entre los artistas y sus seguidores, ofreciendo experiencias musicales únicas, llenos de momentos reales para que queden grabados en la memoria de aquellos que asisten a los conciertos de sus artistas favoritos.

Recomendaciones

1. Ubicación estratégica: elegir la mejor ubicación depende de varios factores, como la comodidad personal y el presupuesto disponible. La gradería ofrece asientos y una visión óptima, facilitando la llegada tardía y proporcionando flexibilidad para salir y regresar. Para aquellos que buscan proximidad, las zonas de platea y VIP son ideales, pero se recomienda llegar temprano y prepararse para permanecer en su lugar durante el espectáculo.



2. Horario de llegada: la hora de llegada varía según la ubicación y la experiencia deseada. Para aquellos que quieran explorar el espacio y participar en actividades previas, se sugiere llegar 3 a 4 horas antes del evento. Si el objetivo es ver al artista sin demoras, dos horas de anticipación suelen ser suficientes, considerando los protocolos de seguridad y logística.



3. Artículos permitidos y recomendados: los equipos de logística siempre realizan una rigurosa inspección de pertenencias al ingresar a los conciertos. No es recomendable llevar objetos prohibidos, como alimentos y bebidas, así como objetos cortopunzantes, revise muy bien las recomendaciones y políticas del venue y promotor antes de asistir. Según la hora y el clima tenga presente llevar elementos como bloqueador solar, impermeable, dispositivos electrónicos y por supuesto documentos de identificación.

4. Punto de encuentro: en previsión de la posible pérdida de amigos y acompañantes durante eventos masivos, se aconseja la identificación de un punto de encuentro antes de ingresar al evento. Durante este tipo de acontecimientos, es habitual que por el flujo de personas la señal de celular e internet no sea constante, por lo que el uso de mensajes de texto aparece como alternativa confiable.



5. Alimentación e hidratación: es esencial alimentarse e hidratarse adecuadamente, especialmente en áreas con alta concentración de público. Aunque la entrada de alimentos suele estar restringida por cuestiones de seguridad y salubridad, se anima a explorar las opciones disponibles en el escenario.



6. Entradas: no olvide sus entradas, ya sea en formato digital o físico. Los organizadores de eventos recomiendan no comprar entradas a revendedores con el propósito de asegurar a los asistentes la veracidad y funcionalidad de las entradas. Los promotores y la tiquetera suelen comunicar cuando los eventos presentan sold out y los canales oficiales en los que se garantiza la inversión de los fanáticos para la adquisición de boletas.



7. Medio de transporte: una vez finalizado el evento a los alrededores del venue habrá muchas personas intentando acceder a algún medio de transporte. Por eso, es importante planificar el método de regreso desde el lugar del evento y las diferentes opciones. Por ejemplo, escenarios como Coliseo MedPlus cuenta con sus propias rutas.



Por otro lado, ya sea en transporte particular o público, siempre se recomienda guardar paciencia pues la afluencia de personas es alta y siempre representará más tráfico de lo normal.



“En el venue este año la música y las grandes apuestas en escena no solo será escuchada; serán vividas, sentidas y recordadas como parte integral de una experiencia real y cultural en constante evolución. Como venue proyectamos un crecimiento a dos digitos para 2024, evidenciando la demanda sostenida para el sector y la industria del entretenimiento el país, y en particular para nuestro escenario como actor clave”, Miguel Caballero, director general de Coliseo MedPlus.

REDACCIÓN BOGOTÁ