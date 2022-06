Muy malo, en mi opinión, que se hayan dictado medidas cautelares sobre el Decreto 555 de 2021, Plan de Ordenamiento Territorial, y se suspenda su vigencia. Me aparto del debate jurídico, no me siento en capacidad de comentar si hay razón o no en la demanda de nulidad. Solo deseo comentar que usar los jueces como herramienta de oposición política (vestida de legalidad) ha hecho que varios proyectos en el pasado no se hicieran, y la estrategia vuelve a frenar algo importante para la ciudad en este momento.



Proyectos del plan de gobierno votado favorablemente por la ciudadanía en la administración pasada y aprobados por el Concejo, fueron frenados por opositores políticos usando medidas cautelares. El principal, el corredor troncal TransMilenio en la Carrera Séptima, que va por su séptimo intento, cuando el anterior estaba ya en contratación final. La obra estaría cerca de terminar y el servicio a los usuarios en ese corredor sería mejorado frente a una situación actual caótica e ineficiente. El freno vino de muchos lados y se extendió al debate político electoral. Se volvió una especie de plebiscito sobre el proyecto (a pesar de que ya estaba aprobado, financiado y en proceso de contratación).



Tal vez el nuevo Corredor Verde mejore elementos frente al proyecto que estaba en marcha. Existirá más espacio para peatones y bicicletas, más arborización, pero también se tendrá menor capacidad para el transporte público en el sector de Chapinero y menos carriles de tráfico mixto para la movilidad general. Puede ser mucho mejor, pero tres o cuatro años después de lo que la ciudad y los usuarios esperábamos.



Otros proyectos detenidos a través de estos mecanismos: el sendero de las mariposas en los Cerros Orientales, el Parque San Rafael, las tabletas para taxis inteligentes, intervenciones en humedales para recreación pasiva, y el manejo del relleno Doña Juana, entre otros proyectos, Incluso proyectos en marcha, como la Primera Línea Metro enfrentan demandas, y la troncal de la Avenida 68 tuvo demoras, mientras se resolvían recursos legales.



Suscribo la apreciación del investigador Sergio Montero del CIDER de la Universidad de los Andes.



No, la suspensión del POT vía judicial no es ninguna victoria ciudadana. Es llevar el conflicto político a los juzgados en lugar de resolverlo en el Concejo de Bogotá. — Sergio Montero (@sergemont) June 15, 2022

El debate del POT en el Concejo tuvo muchas aristas. Las demoras por recusaciones fueron generadas por tirios y troyanos. Hubiera sido mucho mejor debatirlo, mejorarlo y aprobarlo, al menos en primer debate, en el Concejo (las ponencias de mejora avaladas por la administración quedaron escritas). El POT de 2000 (ajustado en 2004) requería cambio, tanto así que Gustavo Petro y Enrique Peñalosa intentaron modificarlo, y el Concejo los negó (el de Petro con la participación de Miguel Uribe como concejal, el de Peñalosa con el guiño de la Alcaldesa electa en ese momento). Y el POT del decreto 555 tiene muchas cosas buenas, y también otras que pudieron ser distintas. Pero es mejor tenerlo y avanzar con esa nueva hoja de ruta, imperfecta, pero buena. Espero que los recursos legales que el Distrito ha interpuesto ante el juez que dictó las medidas cautelares sean exitosos y cobre plena vigencia.



Las declaraciones de la alcaldesa han sido desproporcionadas en lo político. Siguen hundiendo a la ciudad en un debate de acusaciones destempladas. Las respuestas del exalcalde Peñalosa apoyando la decisión del juez, también son equivocadas. Ninguno ayuda a la construcción colectiva de la ciudad. Pido algo inútil, como hice a las campañas presidenciales para que no hagan caravanas de carros y motos que contaminan y hacen ruido: ¿qué tal si encontramos más los puntos que nos unen que los que nos separan? La alcaldesa Claudia López viene ejecutando una gran cantidad de proyectos iniciados antes, incluso algunos que dijo en campaña que no iba a hacer.



Parte importante de la reactivación, y del éxito de la administración viene de lo que se estructuró o contrató atrás, y que se ejecuta ahora, construyendo sobre lo construido. Además, propone nuevas cosas y está logrando apoyo nacional. Peñalosa puede aceptar que algunos de sus propuestas no avanzaran como él quería, pero otras siguen o mejoran ¿Podrán tomarse un cafecito? ¿Es más importante “tener la razón” que el bienestar ciudadano?



DARÍO HIDALGO