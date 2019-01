Conmoción en Marsella por ataque sicarial a un barbero

Pasadas las 6 de la tarde de este miércoles, la Policía de Bogotá confirmó, sin más detalles, el fallecimiento de Aron Cardona, un hombre de 30 años que el martes en la noche fue atacado por sicarios en el barrio Marsella, en la localidad de Kennedy.

Según las versiones de los testigos, el barbero se encontraba trabajando cuando dos hombres que se desplazaban en una moto de alto cilindraje le dispararon en repetidas ocasiones.



Por el sonido de los impactos, y en medio de la confusión, las personas que se encontraban en la peluquería se refugiaron en la parte trasera del local, ubicado sobre la calle 8.ª con carrera 69B.

En la noche del martes, Aron Cardona fue trasladado a la clínica de Occidente, y aunque en primer momento se conoció que estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado no se conocía su estado de salud, pues la familia del joven no autorizó al centro asistencial a entregar sus datos.



En un recorrido realizado en el barrio, EL TIEMPO conoció que la peluquería en la que trabajaba el hombre no era de su propiedad, sino de una mujer que se encontraba en estado de embarazo y que para dar a luz dejó de trabajar hace unas semanas en el local, por lo que Aron quedó a cargo del negocio.



Era reconocido entre los residentes, quienes afirman que hacía un trabajo de calidad y que era muy atento con ellos.



“Yo vi que la semana pasada se acercaron dos patrulleros de la Policía a la barbería y él les comentó de una posible amenaza, y sé que le pidieron los papeles a él, pero no conocí los detalles”, señaló uno de los residentes que prefirió no revelar su nombre.

Sin embargo, el coronel Jairo Merchán, oficial de Inspección de la Policía de Bogotá, explicó que el caso quedó en manos de la Sijín de la Policía, quienes investigan la razón por la que el joven fue atacado con arma de fuego en repetidas ocasiones.



“Estamos en la recolección de todas las evidencias. Tenemos que establecer las causas, y todo es materia de investigación”, afirmó el uniformado.



En la mañana del miércoles, la cuadra donde se presentaron los hechos amaneció con un ambiente lúgubre, pero esto no impidió que los demás locales abrieran temprano; vecinos del sector se acercaban a la peluquería y pasaban por allí con temor, como lo afirmaban.



En la observación, era notoria la presencia de vecinos que formaban pequeños grupos para hablar de lo ocurrido la noche anterior, y cada uno contó qué estaban haciendo en el momento del ataque, mientras daban su opinión frente a ello.

BOGOTÁ

