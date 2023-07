La autoridades confirman un nuevo caso de sicariato en el norte de Bogotá. Según las versiones preliminares los hechos ocurrieron sobre las 2:00 de la tarde en la calle 85 con carrera séptima. La investigación está a cargo de la Policía de Bogotá y se trataría de un usuario del reconocido gimnasio BodyTech quien habría sido ultimado en en la salida del establecimiento deportivo.



La víctima identificada como Carlos Alberto Ortega, según los datos recopilados por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, fue ultimada cuando se dirigía hacia al parqueadero del gimnasio BodyTech ubicado en la calle 85 con carrera séptima. Según la información revelada por una fuente investigadora, "el hombre salió al mezzanine por donde se bajaba al estacionamiento. Cuando llegó a la entrada un hombre le disparó certeramente, dos veces, en el cráneo".



El hombre de 52 años había ingresado al menos dos horas antes al gimnasio en un vehículo de alta gama marca Porsche. Según pudo establecer este diario, la víctima del hecho no solo era dueño de un concesionario de estos vehículos de alta gama sino que además, era accionista del famoso preestablecido de venta de helados "La Paletteria", que tiene sedes en Bogotá, Cali, Cartagena e Ibagué.



El relato de los investigadores y los videos de las cámaras de seguridad dan cuenta del actuar delictivo del victimario. Según registrado, el presunto asesino llega caminando por la calle 85, identifica a Ortega cuando baja por la escalera destapada del centro deportivo, lo ubica de frente y le propina dos disparos en la cabeza.



En la secuencia del hecho, el hombre sale huyendo del lugar, y más o menos a media cuadra del gimnasio lo espera una motocicleta que sale a gran velocidad por toda la calle 85 con destino, aparente, hacia el centro de la ciudad.



Según la información que la familia entregó a las autoridades, el hombre no tendría ninguna amenaza ni conflictos con nadie. Además se estableció que recientemente había realizado varios viajes a Medellín, donde se cree que hacía transacciones relacionadas con los vehículos de alta gama que comercializaba.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López se pronunció al respecto diciendo que "condenaba el ajusticiamiento criminal". No obstante, aunque sobre la víctima pesa una anotación en los registros de las autoridades, los cierto es que no se ha podido establecer si estaba vinculado a algún negocio o tipo de deuda con quien le pudo causar la muerte.





REDACCIÓN BOGOTÁ

JONATHAN TORO ROMERO