Distrito no permitirán bloqueos, violencia ni encapuchados en marchas

En este sentido se está preparando un comunicado de la administración distrital, con mirar a garantizar el derecho a movilización de los estudiantes, sin que se afecte el de los usuarios a que su transporte ruede sin contratiempos ni bloqueos.

Las medidas que se preparan son complementarias al Grupo de Reacción Inmediata que se anunció la semana pasada para responder a las acciones vandálicas que bloqueen TransMilenio, y así evitar que se afecte a los usuarios.

La Secretaría de Movilidad no ha revelado cuáles son los corredores por donde se permitirá la movilización de los estudiantes, pero anticipó que ha hecho peticiones a los organizadores para que garanticen puntos de concentración suficientes, de tal manera que al comenzar o terminar las marchas no se afecte la movilidad.



Las advertencias del distrito a los organizadores:



|1- La manifestación es un derecho y el Distrito se encarga de garantizarlo, pero tiene limitaciones para que no afecten los derechos de los demás ciudadanos.



2_ Hay sanciones penales, que pueden ir entre cuatro y ocho años de cárcel para quienes afectan la infraestructura y el transporte y el distrito está dispuesto a tomar las medidas para judicializar los casos que se presenten.



3- La manifestación es pacífica, pero en el momento en que se detecten encapuchados o acciones violentas, los gestores civiles de convivencia de las secretarías de Gobierno y Seguridad que acompañarán los recorridos se retirarán y dejarán en manos de la Fuerza Pública los procedimientos a que haya lugar para restablecer la normalidad.



Redacción Bogotá