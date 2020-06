Es oficial: Habrá Región Metropolitana de Bogotá y Cundinamarca

La Región Metropolitana será, oficialmente, una realidad para Bogotá y Cundinamarca. Este viernes, las plenarias de Senado y Cámara en el Congreso de la República hicieron la conciliación del texto final de la reforma constitucional que se hará en el artículo 325 para habilitar la figura.



Solo resta la promulgación de la ley, que ocurrirá en los próximos días. Pero, en definitiva, ya no habrá más reformas ni procesos para el acto legislativo.

La Representante a la Cámara, Juanita Goebertus, una de las promotoras del proyecto, confirmó la noticia vía Twitter:

Este es el texto definitivo de la reforma:

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 23 DE 2019 SENADO - 182 DE 2019

"Por el cual se modifica el artículo 325 de la Constitución Política de Colombia y se

dictan otras disposiciones"



El Congreso de la República

DECRETA:



Artículo l'. Modifíguese el artículo 325 de Ia Constitución Política de Colombia así:

Artículo 325. Créese la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca como entidad

administrativa de asociatividad regional de régimen especial, con el objeto de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo sostenible y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo. El Distrito Capital, la Gobernación de Cundinamarca y los municipios de Cundinamarca podrán asociarse a esta región cuando compartan dinámicas territoriales, ambientales, sociales o económicas.



En su jurisdicción las decisiones de la Región lVetropolitana tendrán superior jerarquía sobre las del Distrito, las de los Municipios que se asocien y las del Departamento de Cundinamarca, en lo relacionado con los temas objeto de su competencia. Las entidades territoriales que la conformen mantendrán su autonomía territorial y no quedarán incorporadas al Distrito Capital.



EI Distrito Capital también podrá conformar una región administrativa con otras entidades territoriales de carácter departamental.



Parágrafo Transitorio 1.: Tras la promulgación de este Acto Legislativo, la Alcaldía

Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca someterán a votación del

concejo distrital y la asamblea departamental su ingreso a la Región Metropolitana

Bogotá - Cundinamarca, con lo cual entrará en funcionamiento.



Parágrafo transitorio 2. Una Ley Orgánica definirá el funcionamiento de la Región

Metropolitana y en todo caso deberá atender las siguientes reglas y asuntos:



1. Para su trámite, el Congreso de la República promoverá la participación ciudadana

y de los entes territoriales interesados.



2. El procedimiento y las condiciones para la asociación de los municipios a la Región

Metropolitana.



3. El grado de autonomía de la Región Metropolitana.



4. El Consejo Regional será su máximo órgano de gobierno y estará conformado por

el Alcalde mayor de Bogotá, los Alcaldes de los municipios de Cundinamarca que

se asocien y el Gobernador de Cundinamarca.



5. Habrá un sistema de toma de decisiones que promueva el consenso. No se

contemplará la figura de municipio núcleo como estructura organizacional ni habrá

lugar al derecho al veto. Ninguna decisión sobre los temas que defina la Región

Metropolitana podrá ser tomada por una sola de las entidades territoriales

asociadas, Para las decisiones referentes al nombramiento y retiro del Director, y

los gastos y las inversiones de la Región Metropolitana, se requerirá la aceptación

de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca.



6. Se establecerán los parámetros de identificación de hechos metropolitanos, los

mecanismos de financiación, la estructura administrativa del Consejo Regional, sus

funciones, la secretaría técnica, los mecanismos de participación ciudadana y la

transferencia de competencias de la nación.



7. La Región Metropolitana no modifica el régimen de financiación de la Corporación

Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, ni los municipios que componen su

jurisdicción.



8. En todo caso el control político de las decisiones de la Región lt/etropolitana lo

ejercerán el concejo distrital, los concejos municipales y la Asamblea

departamental."



Artículo 2. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación.

¿Qué cambió?

No hubo mayores cambios con respecto al texto que salió este martes de la plenaria. El mayor ajuste que se hizo tiene que ver con los municipios que podrían ser parte de la Región Metropolitana.



Así dice el texto de la conciliación: "Se elimina la expresión "o un área metropolitana con los municipioscircunvecinos", por considerar que durante los siete debates la justificación del proyecto de Acto Legislativo hizo énfasis en la importancia de garantizar una figura de asociatividad especial, que cuente con la participación de Bogotá y Cundinamarca, a su vez se considera que las dos figuras cuentan con un

carácter metropolitano y podrían generar duplicidad de funciones, por tanto, se

acoge el inciso del texto de Cámara".

¿Y ahora qué?

Esta semana, después de que el proyecto saliera aprobado en el octavo y último debate, Goebertus le explicó a EL TIEMPO lo que vendrá después de la conciliación.



"Como lo hicimos con la reforma constitucional, el proceso de construcción de la ley orgánica contará con la participación de las bancadas de Bogotá y Cundinamarca, la academia, y la sociedad civil. La idea es poder construirlo y concertarlo en el segundo semestre de 2020 para poder radicarlo al inicio de 2021", detalló Goebertus.



Los dos primeros en ingresar a la Región Metropolitana serán Bogotá y Cundinamarca. Para eso, el Concejo Distrital y la Asamblea Departamental deben aprobar esto a la alcaldesa Claudia López y al gobernador Nicolás García, los primeros mandatarios en hacer parte de la figura. En principio, no debería haber problema en los cabildos, aunque, en el caso de Bogotá, se prevé una resistencia de la bancada de Colombia Humana y parte del Polo Democrático.

Para seguir leyendo...

Le recomendamos los siguientes artículos para entender, más a fondo, qué significa esta forma de integración:

Todo lo que falta para lograr la Región Metropolitana de Bogotá

¿Qué significa que Bogotá pueda tener Región Metropolitana?

¿Qué tan equitativas serán las cargas en la Región Metropolitana?

Opinión / Reformar la Constitución para dejarlo todo cómo está

Noticia en desarrollo...

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes