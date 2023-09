La semana que pasó estuvo marcada por las fuertes discusiones y señalamientos entre el candidato del Pacto Histórico Gustavo Bolívar y el candidato del movimiento Reconstruyamos Bogotá, Diego Molano. Un vaivén de declaraciones los puso a ambos en el centro del debate y los fuertes comentario de Molano despertaron una serie de respuesta por parte de Bolívar.



En entrevista con EL TIEMPO el candidato del Pacto Histórico a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, dice que su rival Diego Molano no lo baja de ‘terrorista’. Y habla de sus propuestas para la capital.

Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá Diego Molano y Gustavo Bolívar. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Comencemos por aclarar qué fue lo que pasó con el episodio del CAI de Suba atacado por vándalos. Usted dijo que podrían haber sido policías.



Pues dentro de la estigmatización que estoy sufriendo está el hecho de que cualquier hecho vandálico en Bogotá, los candidatos de la derecha, hábilmente, me los adjudican a mí. Cuando pasó lo del CAI de Suba, yo no tengo que salir a aclarar nada. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Cuando uno sale a aclarar algo es porque se siente aludido, yo nunca me he sentido aludido porque yo en mi vida no he sido vándalo ni he patrocinado el vandalismo. Entonces, llegó el debate de la Universidad de los Andes y en una pregunta sobre la comunidad LGBTIQ+ que les hacen los estudiantes al candidato Molano, él, en vez de responder lo que le correspondía, dice de una vez que yo fui el que encendí el CAI, entonces yo digo este man está loco. Le digo primero que todo usted no sabe si fue la primera línea, porque no hay una investigación, pueden ser los policías porque ha habido infiltraciones en el pasado, yo estaba diciendo eso cuando me cortaron el micrófono, pero lo que yo trataba de decir es: sin una investigación, usted por qué sabe quién fue a la ligera, simplemente porque tenía capucha, pues capucha se puede poner cualquiera.

¿No se equivocó diciendo que de pronto fueron policías?



Sí, claro, digamos, lo que pasa es que me cortaron el micrófono, yo lo que estaba diciendo es que cuando no hay una investigación puede haber sido la misma policía porque en el pasado se han comprobado infiltraciones, pueden ser los chicos de primera línea, encapuchados de grupos al margen de la ley, pero a mí no me vengan a decir de una vez que todo lo que pasa es los jóvenes de primera línea si no hay una investigación.

Usted ha reconocido que apoyó a la primera línea con cascos y gafas para evitar que sufrieran ataques de la Fuerza Pública. ¿Ese tema se le está volviendo un karma en la campaña?



¡Se me ha vuelto de la vida! Porque dentro de mi labor como defensor de derechos humanos está proteger la vida de la gente, y cuando apareció el tema del estallido social, empiezo a mirar las estadísticas y ya 45 jóvenes habían sufrido mutilación ocular, entonces hago algo público porque lo pongo en mi Twitter y digo: quiénes quieren aportar en una vaki para comprarles gafas y cascos a estos chicos. Eso sí lo ha dicho la CIDH en las investigaciones, la policía, el Esmad, les disparó a los ojos, eso no se puede hacer, porque es que aquí no hay pena de muerte, está bien, hay vándalos, hay que judicializarlos, hay gente que se infiltra de las guerrillas; dice la Fiscalía que hubo infiltraciones en algunos momentos, pues hay que judicializarlos, pero aquí no hay pena de muerte y mucho menos un chico que está protestando legalmente dentro de su marco constitucional por un derecho que es la educación o el trabajo, porque estaban desesperados porque no tenían cómo comer en ese encierro de la pandemia, y les estaban poniendo IVA a los productos de la canasta familiar, no hay que dispararle a la cabeza, simplemente había que sentarlos a dialogar. Mira lo que yo digo: si Duque en vez de soberbia se hubiera sentado con los chicos, al segundo día seguramente no hubiera escalado tanto esa violencia y es lo que nosotros nos proponemos hacer. Me preguntan: usted va a sacar el Esmad si es alcalde, yo le digo no, no es necesario, para eso está el diálogo. Somos seres humanos, nos entendemos con palabras. En una instancia muy avanzada los sacaría, pero se tiene que sentar en una mesa a dialogar.

¿Pero tiene claro que una cosa son los de la primera línea y otra los vándalos?



Claro, los vándalos han existido, pero hace mucho tiempo de hecho. Mira, yo lo dije en la universidad cuando la policía mató en un CAI al abogado Ordóñez, ahí no existía la primera línea, y salieron e incendiaron 10 CAI, pero ahí no había primera línea; la primera línea aparece un año después en el estallido. Y qué es la primera línea: unos jóvenes que como la policía les está disparando al cuerpo, consiguen unos escudos y unas gafas y cascos y se ponen en primera línea de la marcha a proteger toda la marcha. Eso es lo que hace la primera línea, pero ni siquiera tiene manos para lanzar cosas, hay una segunda línea que son los que tiran piedras; una tercera línea que son los auxiliares o personas que tienen que ver con la salud, que recogen los heridos, es que eso va por líneas.

¿Qué tanto daño le ha hecho esto a su campaña?



Es que si la cosa sigue así, yo no vuelvo a debates con ese señor (Diego Molano). Nunca tiene una propuesta para Bogotá, ni una sola, todo es primera línea, Bolívar y terrorismo. No tienen la capacidad de argumentar ni hacer propuestas que beneficien a la ciudad, sino basando toda su campaña en enlodar a otra persona y por eso el señor no despega en las encuestas, va de quinto o sexto.

Si Molano sigue con el mismo tema, ¿usted no vuelve a los debates?



Me va a tocar tomar esa decisión, porque yo voy es a debatir. La mitad de mi campaña me la he pasado estudiando, yo por eso llego a todos lados con cifras, con propuestas, investigo Bogotá, pero esos tipos quieren llevar la campaña a otro escenario. Entonces, para qué ir a esos debates donde el escenario es la confrontación.

Molano ha pedido que rectifique y retire una valla que usted puso y que considera ofensiva con los candidatos. ¿Qué dice esa valla y por qué la puso?



Yo hice una valla promocionando mi propuesta de que la educación en Bogotá sea bilingüe, pública bilingüe, y empezaron a llegar memes de esas vallas. Yo no los hice, recogí todas esas vallas y puse un tuit diciendo que a Colombia la salva el humor, porque me parece divertida, porque todas las hacen sobre la base de titulares en inglés. Y una de esas es para Galán, otra para Oviedo y otra para Molano. A mí me han hecho muchas...

¿Y qué dice la de Molano?



I will kill your children, yo mataré a tus niños, dice eso.

¿Y eso no le parece ofensivo?



Sí, claro, pero es que él me dice a mí terrorista. Entonces, cómo reclamas respeto de alguien si llega a los debate a decir que yo incendio los CAI, que soy terrorista, que financio la primera línea si no es cierto. Uno para reclamar respeto tiene que dar respeto, si él retira los tuits que ha puesto y las palabras que ha dicho, yo con mucho gusto retiro la valla, no tengo ningún problema.

¿Hay algo en todo esto que tenga que ver con que usted sea el candidato del partido del Presidente y que todo lo que diga él sobre Bogotá es para favorecer su campaña?

Gustavo Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

No porque él es el Presidente de toda Colombia y Bogotá es el 25 % de la población de Colombia. Y además no ha dicho muchas cosas de Bogotá y la única que dijo me ha hecho daño (risas), porque la gente en los barrios me dice: ‘no vayan a meter en el recibo de luz el pasaje de TransMilenio porque yo vivo sola, yo no uso eso’. Antes no me ha favorecido nada, porque no estoy de acuerdo con esa medida. Aunque sigo las líneas, digamos, gruesas del pensamiento de Gustavo Petro, porque por eso estoy en la política, hay cosas en las que a veces no estoy de acuerdo. Esa del TransMilenio gratis, sin un estudio técnico, no me parece que sea seria en este momento. Habría que saber hoy cuántos pasajeros hay, que son 2’900.000 al día, pero cuánto más habrá cuando digan que es gratis, porque es que una cosa es hacer cuentas sobre los 2’900.000 y decir eso vale 6 billones de pesos y salen de aquí o de acá, y otra cosa es decir es gratis. Mi percepción a vuelo de pájaro, porque no hay un estudio, es que se va a montar el doble de gente todos los días, la que anda en moto se va a bajar, lo mismo que los de la bicicleta. Hay mucha gente de los carros que seguramente cuando estén en dificultades económicas se van en bus gratis, las familias el fin de semana de paseo gratis. Eso se va a volver insostenible, eso no lo han tenido en cuenta quienes hacen esa propuesta, y yo no me caracterizo por hacer propuestas populistas, yo me considero serio porque estudio mucho los temas.

¿Y su propuesta en movilidad cuál es?



Electrificar el transporte es el imperativo hoy de la humanidad, del transporte público. Obviamente ya hay unas troncales funcionando y otras en construcción, como la 68, pero si estuviera en mis manos, si la alcaldesa no licita el TransMilenio de la 7.ª, lo pararía porque ya el bus como medio de transporte masivo, si se usa, va a seguirse usando en trayectos cortos para alimentar los transportes masivos, pero tenemos que empezar a girar hacia la electrificación del transporte y que sea férreo por dos razones: una ambiental y una de tipo financiero. La carga de pasajeros en la 7.ª está entre 8.000 y 10.000 pasajeros hora sentido y calcule, si la Caracas, que tiene 49.000 pasajeros hora sentido, está en déficit, todo el sistema de transporte está en 3 billones de déficit, como será el de la 7.ª.

¿Y sí afecta la primera línea del metro, como dice la alcaldesa?



Es mentira. ¿Qué tiene que ver? La primera línea va hasta la 72, si la primera línea fuera hasta la 100 y después agarra hacia la 7.ª, uno diría que sí. Pero en eso está mintiéndole como les mintió a los bogotanos cuando dijo que no habría TransMilenio por la 7.ª y ya lo está licitando. Y el otro tema ambiental, que es el que yo le digo, es el de electrificar el transporte, porque las llantas y las baterías de los buses eléctricos también son contaminantes, y bastante. Y segundo, porque la misma fabricación de las baterías conlleva una cantidad de agua por cada batería, 19.000 litros de agua, y cada bus tiene 4,5 toneladas de batería. Entonces es insostenible.

¿Si no se licita el corredor verde y usted no sigue con él, cuál es su propuesta para la 7.ª?



Primero, dejarla como está: arborizarla, hacerle buenos andenes, una buena ciclovía. Eso es una propuesta. La segunda, hacerle un tranvía porque sí hace falta el transporte masivo, pero como la carga es tan pequeña, el tranvía puede soportarla, lo que pasa es que lo que no han dicho es que ella quiere traer el TransMilenio desde la 200 para dejar servido un transporte público a Lagos de Torca, que es un desarrollo de 180.000 viviendas que quieren hacer ellos y que va a afectar un pedazo de la reserva Van der Hammen. Yo me he opuesto no a Lagos de Torca, porque ellos no están dentro de la reserva, pero sí a que se haga un proyecto inmobiliario tan grande, que tal vez Bogotá hoy no necesita porque lo que nos dicen los estudios demográficos es que la población va a decrecer.

El Dane dice que va a crecer en un millón de personas. Pero usted menciona la reserva y acaba de generarse otra polémica entre la Alcaldesa y el Presidente por la prolongación de la avenida Boyacá.



El lío es que la Boyacá toca dos tramos de la Van der Hammen. Sí, algunos dicen muy poquito, no es tanto lo poquito, son 20 hectáreas, sino que cuando tú tiras una autopista de 10 carriles, porque son cinco para cada lado, al lado de una reserva, eso trae consigo un polo, una migración necesaria, porque la gente se va a querer asentar cerca de una autopista, entonces el daño es colateral. Nosotros qué decimos, seguir con la ampliación de la autopista Norte, la 7.ª que ya empezó, y la Suba-Cota, pero no tocar la Van Der Hammen.

Usted también ha dicho que con la primera línea del metro hará lo que esté concebido el 1.º de enero.



Yo sí aspiro a que el Presidente en estos últimos tres meses que le quedan de vida a la Caracas logre salvarla. No es un embeleco ni terquedad. Imagínense que nosotros tenemos aquí en el segundo piso un metro donde va a estar la gente esperando el bus en la estación y por debajo pasan buses contaminantes echando el humo hacia arriba, eso desde el punto de vista de salud es terrible. Desde el punto de vista arquitectónico, como es un metro elevado, necesariamente tiene columnas cada 30 metros, entonces hoy las estaciones que ya son bien estrechas, van a tener unas columnas de más de 2,50 de ancho adentro. Yo se lo pregunté a Peñalosa en un debate en la Comisión Tercera cuando estaba en el Senado y no me supo responder esa pregunta. Pero ya nosotros conocemos los estudios de columnas dentro de las estaciones. Y pues lo que ya estamos viendo en los bajos del metro elevado de Medellín a la altura del centro, que es mercado persa terrible, el atracadero, el orinadero, muy complicado.

Hablemos de educación, que es otro de sus temas en los debates.



Hoy somos un país muy mal educado. Lo demuestran las cifras; primero, somos 17 en bilingüismo en Latinoamérica, sin contar los países angloparlantes; somos últimos en matemáticas, y hoy la ciencia en matemáticas son las que mandan, las que gobiernan el mundo de los algoritmos. Tenemos que graduar bachilleres que tengan un grado técnico y un segundo idioma y ahí sí uno puede empezar a pensar que el joven no va a ser captado por una banda criminal ni se va a la informalidad.

¿Y la infraestructura para eso?



La vamos a empezar a crear, lamentablemente, no hay la infraestructura ni el dinero para empezarlo a hacer masivamente; mi propuesta es empezar con los niños de preescolar, ya hicimos cuentas, necesitaríamos más o menos 2.000 a 2.500 profesores de inglés.

¿Y de dónde van a salir esos 2.500 profesores?



Yo hablé con Fecode y con la ADE, la asociación de maestros del Distrito, y se preocuparon mucho por la propuesta porque sentían que los íbamos a ignorar, bueno, los profesores se preocuparon por el tema, pero de todas maneras yo no puedo ni detener la marcha de una nación, de una ciudad y menos someter el futuro de unos niños porque los profesores no sepan inglés, entonces lo primero es que hagan un censo dentro de los profesores, hay mucha gente con doctorado y con maestrías, seguramente los 2.500 van a salir de ahí.

¿A usted le gustaría hacer alianza con algunos candidatos?



De pronto con Robledo, con Lara mismo, a pesar de que tenemos algunas posturas un tanto distintas en algunos temas. Y también me parece muy buen tipo Oviedo, aunque por estar en otra orilla muy difícil va a llegar a una campaña como la mía o yo a la de él, pero digamos son tipos decentes.

¿Qué tan fuerte siente que está el petrismo en Bogotá?



No está tan fuerte como las presidenciales, pero tenemos fuerza, digamos lo que llamamos el voto duro, muy fidelizado, de muchos años atrás, que nos da para pasar a la segunda vuelta sin ningún problema, el lío ya viene en la segunda.



ERNESTO CORTÉS FIERRO

EDITOR GENERAL

EL TIEMPO