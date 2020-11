‘Mi hija fue secuestrada por la abuela’: Padre de Sharick Lizeth

Sharick Lizeth Márquez Téllez, la joven de 15 años que desapareció en Ciudad Bolívar el pasado 18 de noviembre, fue encontrada con vida en las últimas horas en el municipio de Silvania, en Cundinamarca, luego de intensas labores por parte de la Unidad de Búsqueda de la Sijín.



La noticia le puso fin a la angustia que durante varios días sintieron sus familiares y amigos, y la cual se volcó masivamente a redes sociales, ante la falta de información sobre su paradero.



Sin embargo, este viernes, Orlando Márquez, padre de Sharick Lizeth, sorprendió con las declaraciones que le dio a la emisora La W en una entrevista a propósito del hallazgo de su hija.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, luego de la denuncia de los padres de la joven, se adelantaron actividades investigativas a través del Grupo de Desaparecidos, con el apoyo de la Fiscalía.



Así, se pudo establecer que Sharick Lizeth se encontraba en la casa de su abuela materna, en el municipio de Silvania, luego de que presuntamente evadiera su hogar por voluntad propia.



Ante esa información, que ha causado sorpresa, Orlando Márquez aseguró: "Nunca tuvimos comunicación de la abuela e incluso el teléfono de la niña fue apagado para que no supiéramos, de pronto (sic), o que la niña no nos llamara".



El padre de Sharick Lizeth también se refirió a la decisión de la Comisaría de Familia de Silvania, que, según se conoció, le otorgó de manera provisional la custodia de la menor de edad a la abuela materna, mientras se adelanta el proceso administrativo para establecer las razones que la llevaron a abandonar su hogar.



"Quiero aclarar: la niña jamás tuvo problemas con nosotros, jamás tuvo nada que ver con violencia ni nada de esas cosas. Yo voy a denunciar ante las autoridades competentes porque, para mí, esto es un secuestro", dijo Orlando Márquez.



Y explicó: "Si (la abuela) sabía que la niña estaba allá, ¿por qué en estos diez días, teniendo ella conocimiento de mi teléfono y del teléfono de la mamá, no nos llamó a decirnos que la niña se encontraba allá? Créame que esto no es como lo está diciendo ella. Ella (la abuela) secuestró a mi hija, se la llevó con complicidad de otras personas. Esto las autoridades tienen que investigarlo y llegar hasta las últimas consecuencias".



Aunque reconoció la gravedad de sus afirmaciones, Orlando Márquez insistió: "¿Qué otro nombre se le puede dar a eso? Que le quiten el teléfono a la niña, lo apaguen desde el mismo día que se desaparece y que llegó a donde la abuela —o se la llevó la abuela o mandó a alguien a que se la llevara—, ¿por qué (la abuela) no se comunicó desde ese mismo instante con nosotros a decirnos que estaba allá y no nos preocupáramos?".

'Desde hace meses perdimos comunicación con la abuela'

Como lo reportó este diario, aún no se conocen detalles sobre las condiciones de salud en las que se encuentra Sharick Lizeth.



Orlando Márquez manifestó que no ha podido hablar con su hija y añadió que se desplazará en la mañana de este viernes a ese municipio de Cundinamarca. "Al único teléfono que tenía de la abuela jamás me contestó y suena apagado en todo momento".



En entrevista con La W, el padre de Sharick Lizeth, además, se refirió a la relación familiar con la abuela de la menor. "Desde hace aproximadamente uno o dos meses se perdió toda comunicación con ella (la abuela)", dijo cuando se le preguntó por el vínculo entre la madre de la menor y la abuela.



"Esto es demasiado raro, porque ellas (la abuela y la madre de Sharick Lizeth) se hablaban y tenían buena comunicación. Incluso, cuando inició la pandemia, la niña se fue para allá (Silvania), la mamá la llevó, se la dejó a la abuela y pasó unos meses allá. Nuevamente, la trajimos para la casa, pero hace unos dos meses la señora (la abuela) se desapareció totalmente. No se comunicó con la hija, no contestaba el teléfono", añadió.



Por lo pronto, la abuela de Sharick Lizeth, cuyo nombre se desconoce, no se ha pronunciado públicamente.

