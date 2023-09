El 'cruising', la práctica que estriba en tener relaciones sexuales en lugares públicos, sigue haciendo mella en Bogotá. Según las autoridades, desde 2017 se han registrado más de 3.000 comparendos relacionados.



Y luego de que se identificara la incidencia del 'cruising' en la crisis que viven los moteles en la capital de Colombia, se conoció que habitantes de algunos sectores piden controlar la práctica, al manifestar que su tranquilidad se está viendo afectada.

Estos son los lugares en los que se han identificado escenas del 'cruising', según el último informe de la sección Bogotá de este diario.

Los epicentros del 'cruising' en Bogotá

El cruising es una práctica muy popular en aquellos países donde se criminaliza la homosexualidad

Entre los lugares en los que se han evidenciado escenas de 'cruising' están los baños de algunos centros comerciales.



“Los baños del segundo piso de Diverplaza son un poco escondidos y los orinales están muy cercanos. Los del tercero, en cambio, son buenos, pero a veces hay mucha gente. No es recomendable ir un fin de semana en la tarde, solo en las mañanas”, dijo un miembro de un grupo que se dedica al 'cruising'.



En la misma línea, algunos ciudadanos han reportado la presencia de personas teniendo relaciones sexuales en los baños del centro comercial Parque Colina.



“En el segundo piso del ala de la plazoleta de comidas, aunque pasa en todos los baños, es algo vergonzoso, incómodo e inseguro. No existe tranquilidad dejar ir a un niño o algún menor a ese baño, es un espacio de morbo y obscenidades", dijo Carlos Villamil, sobre lo que ocurriría en el baño de hombres del lugar mencionado.



"Dado que los baños del Centro Comercial no tienen videovigilancia como corresponde por respeto a la intimidad de los usuarios, se ha iniciado un plan de acción con nuestros contratistas del servicio de aseo y de seguridad privada para tomar las medidas que correspondan", dijeron del lugar en charla con este diario.



Asimismo, el Parque Nacional, en el centro de Bogotá, sería uno de los lugares predilectos por los interesados en el 'cruising'.

Consecuencias por tener sexo en lugares públicos



Policía.

En Colombia no hay un delito que sancione a alguien por hacer esos actos en público. Sin embargo, sí hay un reproche legal y unas sanciones administrativas previstas en el Código de Policía.



El numeral 2 del artículo 33 del Código señala que es un comportamiento que afecta la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas, y por lo tanto no debe efectuarse, el “realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad”.



La realización de esta conducta, señala esta norma, acarrea la imposición de una multa general tipo 3, que son 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. A precios de 2023, un salario mínimo diario equivale a 38.667 pesos, por lo cual la multa por realizar actos sexuales en público sería de 618.672 pesos.



No obstante, también hay que tener en cuenta que en marzo de 2023 la Corte Constitucional le puso límite a la aplicación de esta sanción del Código de Policía.



En particular la Corte se pronunció sobre la sanción por exhibicionismo y determinó que esto solo sería sancionable si la exposición de los órganos genitales se hace para generar acoso o violencia sexual.

*Con información de BOGOTÁ Y JUSTICIA.