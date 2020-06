Por qué razón se quejan los usuarios del servicio de aseo

Aunque la alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional han anunciado beneficios para los servicios públicos, como un alivio a la situación de los usuarios en esta cuarentena, estos no estarían llegando como se esperaba. Por el contrario, de acuerdo con las quejas que han inundado en los últimos días las redes sociales, se estarían presentando incrementos en el valor de las facturas, particularmente en las de aseo.

En la ciudad, este servicio es prestado por cinco operadores, cada uno de los cuales tiene asignada una zona y el recibo llega cada dos meses, con el de acueducto, o cada mes, con el de energía, como es el caso de las concesiones de Promoambiental y Área Limpia. Los otros operadores del servicio son Limpieza Metropolitana, Ciudad Limpia y Bogotá Limpia.



El tema ha generado tanta preocupación que incluso fue abordado esta semana por el Concejo de Bogotá, donde la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos) debió dar explicaciones. Sin embargo, algunos cabildantes consideran que estas no resolvieron sus inquietudes.



Uno de ellos es el concejal Óscar Ramírez, del Centro Democrático y uno de los citantes al debate de control político a Luz Amanda Camacho, directora de la entidad distrital que regula la prestación y la operación del servicio de aseo en la capital del país.

Para la Uaesp, los alivios de la Nación ya se están aplicando en la ciudad y los del Distrito, si bien han presentado demora, empezarán a notarse en las facturas en junio, con retroactividad desde abril.



Los alivios anunciados tanto por la Nación como por la alcaldía de Bogotá son para los estratos 1, 2, 3 y 4. Este último solo recibe los alivios fijados por la cuarentena. Esos beneficios son para 1,8 millones de usuarios residenciales de los 2,2 millones que hay en la ciudad.



Esos alivios se suman a los subsidios establecidos en la regulación de servicios públicos, mediante la cual el estrato 1 se beneficia con una reducción en la tarifa del 70 %, el 2 del 40 % y el 3 del 15 %. Esos porcentajes son compensados por los estrato 5 y 6.

Por qué siguen las quejas



No obstante la entrega de estos beneficios, las quejas no han parado. De acuerdo con la Uaesp, entre el 20 de marzo y el 3 de junio se han presentado 237 peticiones, quejas y reclamos (PQR) por el servicio de aseo. La Superintendencia de Servicios Públicos reporta, por su parte, que en el primer semestre la PQR suman 1.232 y durante la cuarentena, 823.

El concejal Ramírez explica que dichas quejas son porque los suscriptores no están recibiendo los subsidios anunciados, pero sí están viendo en cada factura que les llega un incremento en el valor, el cual no sería producto solo del mayor consumo por el aislamiento en casa.



Puntualmente, el concejal se refiere a que en la ciudad no se están aplicando los alivios del Gobierno Nacional, que, según el decreto 580, debe ser del 10 %. “¿Por qué no ejecuta el decreto nacional, que permite el mayor subsidio?, se pregunta el cabildante.



Además, señala, el beneficio distrital, que debe ser un 10 % adicional, se hace luego de descontado el subsidio establecido por la regulación de servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3. “El alivio no es real, habían anunciado que suspendían los cobros”, recordó, al recordar un anuncio de la alcaldesa Claudia López a principios de la cuarentena.



Agregó que los reclamos también se presentan en los suscriptores comerciales. En este caso, las empresas operadoras han venido facturando como si el servicio se estuviera prestando, aunque en realidad han estado cerrados. Ahora, explica, deben pedir un aforo para que les descuenten lo que ya pagaron.

La CRA y las empresas



El director ejecutivo de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), Diego Felipe Polanía Chacón, le dijo a EL TIEMPO que, en principio, no encuentra una razón de fondo para que se presenten incrementos en las facturas de los usuarios residenciales del servicio de aseo en Bogotá.



No obstante, no descarta que el inconformismo puede deberse al cambio de operador de la facturación –el paso del Acueducto a Enel-Codensa en dos casos–, a la actualización de los costos en disposición final de algunos prestadores o a nuevos componentes de la tarifa, como el incentivo al aprovechamiento. En su opinión, todos esos factores se aplican desde el año pasado y no tienen por qué incidir estar incidiendo de forma importante en el costo del servicio.



“También puede ser que en la actual coyuntura el usuario es más sensible a un mayor valor a pagar, que se genera por el aumento del consumo que causa la permanencia en casa; no necesariamente es porque se hayan incrementado las tarifas”, reitera el director ejecutivo de la CRA.



Polanía aclara que ante la dificultad para medir el consumo de cada usuario, en el caso del servicio de aseo se cobra por el promedio de los residuos sólidos generados y dicha medida se actualiza cada semestre. Esto quiere decir que para esta mitad de año se aplicó desde el principio.



Si embargo, para el semestre que viene debe volverse a calcular dicho promedio, y este sí es un factor que puede influir en la tarifa. “Si cambia el volumen, afectará los promedios del próximo semestre”.



En el mismo sentido se refirió Camilo Sánchez Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), quien dice que “no ha habido aumento en los cobros del servicio de aseo” y que las empresas operadoras han venido aplicando las medidas adoptadas tanto por el Gobierno Nacional como los municipios y distritos para aliviar la situación de los usuarios.



“En el caso de acueducto, alcantarillado y aseo, dentro de los alivios se encuentran el pago diferido a 36 meses, sin ningún costo o interés, para los usuarios de los estratos 1 y 2, y de 24 meses para los estratos 3 y 4 a las tasas definidas por la CRA”, explicó.



Sánchez recordó que las entidades territoriales pueden asumir total o parcialmente el costo de estos servicios, de acuerdo con sus posibilidades, y que la Nación aumentó los subsidios máximos que se pueden otorgar al 80 % del costo para el estrato 1, 50 % para el 2 y 40 % para el 3. Pero esto también depende de los recursos con los que cuente cada entidad territorial.

