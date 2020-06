Bogotá no sufrirá escasez de agua, pero tiene que ahorrar

Las lluvias de los meses de marzo, abril, mayo y junio no han sido suficientes para que los embalses de los cuales se abastece de agua la capital del país recuperen sus reservas en su totalidad. Y aunque no hay una alerta ni se prevé racionamiento, el mensaje a los bogotanos sí es que hay que hacer un uso racional del líquido.



Esta es la recomendación que hace la CAR Cundinamarca ante la reducción de las lluvias y la lenta recuperación que han tenido los embalses en los últimos meses.

“Esto no implica que vaya a haber racionamiento, pero sí toca darle un uso racional al agua”, le dijeron a este diario los expertos hidrólogos y meteorólogos de la corporación ambiental, que, no obstante, hicieron un llamado a no descuidar la medida de autocuidado de lavarse las manos cada dos o tres horas.

Según el Ideam, las lluvias de abril y mayo han sido deficitarias en la Sabana y en Cundinamarca. En abril, por ejemplo, hubo un 36 % menos precipitaciones para Cundinamarca y una reducción del 26 % para Bogotá, y en mayo fueron del 24 y 37 %, respectivamente.



Este comportamiento atípico del clima, que se remonta a unos seis meses atrás y que no corresponde a un fenómeno de El Niño, ya activó las alarmas entre los operadores del mercado eléctrico que han planteado la necesidad de una intervención para que las hidroeléctricas ahorren agua, a fin de que en el verano de finales de año no se tenga un racionamiento.



Pero en el caso del agua, y puntualmente frente a la capital del país, esta posibilidad se ve todavía lejana. De hecho, Cristina Arango, gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, dio un parte de tranquilidad al señalar que “con las reservas de todo el sistema interconectado de embalses, los bogotanos podrán contar con agua en estos momentos de pandemia, aun si no cayera una gota de agua en el 2020”.

La empresa señaló además que si bien hay déficit de lluvias, el nivel de los embalses, comparado con el año anterior, tiene un leve aumento del 0,84 %.



Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la mayoría de municipios de Cundinamarca, con excepción de los 10 de la Sabana a los cuales la EAAB les vende agua en bloque. Además de la zona industrial de Cota.

De continuar el comportamiento deficitario de las precipitaciones, de acuerdo con la CAR, los más afectados serán las poblaciones del occidente y suroccidente del departamento. Como no cuentan con embalses en los cuales puedan almacenar agua para la época seca, sus habitantes casi todos los años enfrentan restricciones con el suministro.



La ventaja que tiene Bogotá es que se abastece de tres fuentes diferentes. El llamado Agregado Norte, que lo conforman los embalses de Neusa, Sisga y Tominé; el Sistema Chingaza, conformado por Chuza y San Rafael, y el Sistema Sur, integrado por Chusacá y La Regadera.

Situación de los embalses

El más representativo de todos para la ciudad es Chingaza, del cual se capta el 70 % del agua que consumen los bogotanos. Y si bien sus embalses no han logrado recuperarse del todo aún, por depender de la cuenca de la Orinoquia, que tiene un régimen de lluvias diferente –va de junio a agosto–, es una garantía para el abastecimiento de la capital.



Chingaza se encuentra en el parque natural del mismo nombre, localizado en la cordillera Oriental, entre Cundinamarca y Meta. Las aguas son captadas en el embalse de Chuza y, a través de un túnel, llevadas a la planta de Wiesner, en La Calera.



Esta presa tiene una capacidad de 220 millones de metros cúbicos y actualmente, según la CAR, se encuentra en el 53 % de su cota. Y San Rafael, que opera como un sistema alterno, se encuentra en un 72,3 % de su capacidad. Este puede almacenar 67,7 millones de metros cúbicos.

El llamado Agregado Norte, localizado en el norte y nororiente de Cundinamarca, representa entre el 25 y el 30 % del agua que se consume en la capital. Sus tres embalses son los que más están afectados por el déficit de lluvias en los últimos meses.



Por ejemplo, el Neusa está en el 49 % de su capacidad, que es 118 millones de metros cúbicos; Sisga, en el 32 % y con la posibilidad de almacenar 90 millones de metro cúbicos, y Tominé, con el 33 % de su cota máxima, que es de 619 millones de metros cúbicos. Las aguas de estos llegan para ser tratadas a la planta Tibitoc, en Tocancipá.



La tercera fuente con que cuenta la capital del país es el denominado Sistema Sur y que apenas representa el 2,5 % del consumo. Está integrado por los embalses de Chisacá y La Regadera (localizados en el río Tunjuelo), los cuales se encuentran en un 97 % de su capacidad de almacenamiento (10,2 millones de metros cúbicos).

