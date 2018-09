Video muestra cómo grúa de tránsito arrastra sin cuidado un carro

Rechinan las llantas de un vehículo negro enganchado por una grúa que luego es arrastrado sin ninguna precaución por media cuadra.

Este es el video que pone en evidencia una de las quejas más recurrentes de la ciudadanía: la forma en la que los conductores de las grúas al servicio de la Policía de Tránsito tratan a los vehículos que, al parecer, están cometiendo alguna infracción.

El carro que aparece en el video no es solo arrastrado sino que al poco tiempo de ser enganchado las mismas autoridades que avalan el procedimiento se dan cuenta que el enganche está dañando la parte trasera del automotor.

Las personas que ven el procedimiento no pueden creer la forma en la que llevan el automóvil e indignados les preguntan a los policías:



"-¿Este es el procedimiento, señor agente?

-No sea sapo", es lo único que le responde la autoridad.



Luego de la discusión y los reclamos de la comunidad se evidencia claramente el estado de las latas del vehículo. “La Policía tiene que responder”, grita la gente.



Todos toman fotos y videos porque saben que es la única forma de evidenciar el atropello del que fueron víctimas.



Al final de la escena llega el dueño del carro que solo atina a cogerse la cabeza al mirar su vehículo dañado.

¿Qué dice la Policía de Tránsito?

La Policía de Tránsito de Bogotá le dijo a EL TIEMPO que el incidente se presentó el el barrio Minuto de Dios, en un sector en donde suelen realizarse inmovilizaciones de vehículos mal parqueados. "Hemos recibido muchos derechos de petición por parte de los residentes de la zona quejándose de la situación".



No obstante dijeron que "rechazan el mal procedimiento por parte de los operadores de la grúa que de manera irresponsable ponen en marcha el automotor sin verificar antes que el automóvil no tenga sus ruedas bloqueadas y esté asegurado".



También aclararon que cuando los uniformados se percataron de esta conducta irregular le hicieron señales al conductor para que detuviera la marcha de la grúa. "Lastimosamente el proceder erróneo por parte de los operadores de este automotor terminan provocando el choque de dos vehículos ya que uno de ellos no estaba asegurado".



La Policía de Tránsito aseguró que que debido a los errores en el procedimiento se efectuó una orden de comparendo al conductor de la grúa así como el respectivo informe del accidente de tránsito. "También se remitió un informe a la Secretaría de Movilidad para que evalúe y tome las decisiones necesarias con la concesión a la que pertenece la grúa y los operadores de la misma".

Un abogado le dice qué se puede hacer en un caso como estos

El abogado de la Universidad Nacional Manuel Mauricio Martínez, especializado en derecho penal y administrativo, le dijo a EL TIEMPO que el propietario del vehículo puede interponer una denuncia por daño en bien ajeno ante la Fiscalía a la empresa a la que está afiliada la grúa que hizo el levantamiento del vehículo.



Agregó que se podría iniciar una investigación disciplinaria en contra de los policías que estuvieron presentes por no tomar las acciones pertinentes. "Los afectos pueden iniciar, sin dudas, una denuncia", agregó.

BOGOTÁ

