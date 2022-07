Desde hace varios años se vienen librando en estrados judiciales una puja por la plata del servicio de aseo en Bogotá. Los operadores sostien una disputa por los recursos que deja el barrido y la limpieza, que representa el 32 por ciento de la tarifa que pagan los bogotanos.



En medio de esta pelea se han producido dos fallos de tribunales de arbitramento, varias tutelas y acaba de pronunciarse el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La discusión es por la forma en cómo se distribuye la bolsa del barrido, estimada en 17.000 millones de pesos al mes- entre los operadores. Promoambiental Distrito, que tiene todas las localidades del borde oriental, argumenta que realiza más km de barrido y reclama el porcentaje correspondiente por la actividad que hace.



Pero, por otro lado, están los otros operadores y Proceraseo, la firma que realiza el recaudo y ordena cómo distribuir esa gran bolsa de dinero del aseo. Estos aseguran que Promoambiental estaría realizando más de lo que exige el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Pgirs), el plan de operación sobre el cual se definieron los alcances de las áreas de servicio exclusivo de aseo.



Con esa opinión se identifica la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos), que indica que los operadores deben respetar los km de barrido señalados en el Pgirs, que en el caso de las localidades a tendidas por Promoambiental (Sumapaz, Usme, San Cristóbal, Candelaria, Santa Fe, Chapinero, Usaquén) deben ser máximo de 136.224 km al mes.



No obstante, el operador informa que realiza 280.000 km. Eso, según la Uaesp y Proceraseo, se refleja en un mayor costo de la tarifa para dicha actividad. En este caso es de 7.783 pesos por km, lo que supera al resto. Le siguen las Área Limpia ($ 6.862) y Bogotá Limpia ($ 6.347)



El barrido es un servicio que pagan todos los bogotanos y representa un porcentaje importante de la tarifa que es distribuido entre los cinco operadores de aseo que hay en la ciudad. Por otro lado está la recolección y cada usuario paga por lo que genera.

En este caso hay dos laudos arbitrales, ambos promovidos por Promoambiental, que dice estar cumpliendo con el Pgirs y las resoluciones de la CRA.



El primer fallo arbitral se expidió en junio de 2021 y fue en contra de las pretensiones del operador. Confirmó que se trata de un problema entre privados y que la Uaesp no es competente para resolver las diferencias frente a la remuneración.



Y en octubre del año pasado, un segundo laudo arbitral le dio la razón al operador y ordenó a los demás devolver los dineros recibidos demás por el barrido desde 2018. Como ya uno lo hizo (Bogotá Limpia), los otros esperan que se resuelva un recurso de nulidad contra el fallo en el Tribunal Superior de Bogotá, interpuesto por Proceraseo.



“Salieron dos laudos, uno nos da la razón y dice que hay cuatro operadores que están recibiendo dineros que no les corresponde porque lo distribuyeron en función de los suscriptores que cada quien tenía, y tocaba pagar en función de las cantidades del barrido que cada quien hizo”, le dijo a EL TIEMPO Tomás Mendoza, gerente general de Promoambiental Distrito.

Dicho laudo indicó que “la forma en que se ha venido realizando erróneamente una interpretación en cuanto a la distribución de los recursos obtenidos vía tarifa por las actividades de barrido y limpieza y limpieza urbana, ha dejado de remunerar las actividades en función de los kilómetros o metros cuadrados en los que se ha prestado el servicio”. Con base en este fallo, Mendoza asegura que “hay fraude a resolución judicial”, pues no le están reconociendo efectivamente todos los km barridos.



La última decisión en torno a esta puja fue adoptada el 11 de julio pasado por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver una acción de cumplimiento de Lime. El Tribunal le da 10 días a la Superintendencia de Servicios Públicos, como órgano que vigila y controla el cumplimiento de las normas por parte de los prestadores de servicios públicos, para que “emprenda las actuaciones administrativas del caso (…) con respecto a la sociedad Promoambiental Distrito (…)”.



Alejandro Carranza, gerente de Proceraseo, reconoce que el laudo de noviembre le ordena remunerar las actividades efectivamente prestadas, pero advierte que el operador “está generando más barrido para generar más desechos, aunque el plan de desarrollo, el Pgirs y la contratación están orientadas, entre otras cosas, a bajar la tarifa y a generar lo menos de desechos posibles”.



Agrega: “Barren más que los demás, pero entregan a Doña Juana como si cumplieran menos de la mitad de lo esperado en el contrato, aun así quieren cobrar más de dos veces la cantidad de barrido”.



El caso es que esta puja pareciera que aún está lejos de resolverse o al menos depende de la decisión que finalmente tome la Superservicios, que se abstuvo de pronunciarse y argumentó no conocer el reciente fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y de una demanda de nulidad contra el laudo que le da la razón a Promambiental Distrito.

