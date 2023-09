Transmilenio está realizando diferentes modificaciones en los paraderos de sus buses zonales y alimentadores. Por eso, a partir del próximo 9 de septiembre, los usuarios del servicio alimentador 6-3 Sierra Morena en Bogotá deberán tener en cuenta un cambio importante en el punto de parada en el Portal Tunal.

Según la información proporcionada por las autoridades del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, la ruta 6-3 Sierra Morena dejará de utilizar la plataforma uno en el Portal Tunal como punto de parada y se trasladará a la plataforma dos de forma permanente.

Desde el 9 de septiembre, el servicio alimentador 6-3 Sierra Morena modificará su punto de parada en el Portal Tunal. Ahora estará ubicado en la plataforma 2 en lugar de la plataforma 1.



Esta plataforma será compartida con otras rutas esenciales para los usuarios, como la 6-1 Candelaria, 6-1C Casa Linda, 6-12 Villa Gloria, 6-9 Arborizadora Alta y 6-6 Juan José Rincón. Barrios que quedan aledaños al barrio Tunal y Sierra Morena, lugar por donde pasa la ruta alimentadora.



Es importante tener en cuenta los horarios de operación de esta ruta, ya que esta no presenta ningún cambio, por lo que sigue de manera habitual de lunes a sábado desde las 4:00 a.m. hasta las 12:30 a.m., y los domingos desde las 4:00 a.m. hasta las 11:30 p.m.

Estos horarios son bastante útiles para la comunidad, ya que proporciona una amplia ventana de tiempo para que los pasajeros utilicen el servicio alimentador y se desplacen por la ciudad sin problema en los horarios pico y horas valle.

Para obtener más detalles sobre la ruta 6-3 Sierra Morena y sus novedades, los usuarios van a poder consultar la información disponible en la aplicación oficial del Sistema: TransMiApp. Además, allí pueden programar su viaje, obtener datos sobre otras rutas, entre otros, que son de gran importancia para movilizarse en Bogotá.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la Alcadía de Bogotá, y contó con la revisión de un periodista y un editor.



DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

