‘Ser negra, desplazada y madre soltera es una carga muy pesada’

‘Gorditas’, llamaban las negritas a las muñecas de caucho con las que soñaban jugar. Como sus mamás no tenían plata para comprarlas, se iban a rescatar las que botaban a la caneca las niñas del ‘Javi’, el barrio de los “ricos pobres” de Istmina, Chocó. Hasta allá llegaba niña Marcela con sus hermanos a buscar entre escombros. Seleccionaban desechos. El resto lo llevaban en carretas al botadero municipal. En compensación, las señoras les regalaban la ropa que sus hijos dejaban, a veces comida, o algo de mercado.

Y se devolvían felices al rancho. Limpiaban las muñecas con agua y jabón. Con retazos de tela, mamás y abuelas les cosían vestidos. Quedaban como nuevas.



Marcela Benítez Quinto jugaba en solitario con ellas. Las ubicaba frente al espejo, las imaginaba modelos en pasarela, como ella quería ser cuando grande, como las que salían sonrientes y glamurosas en televisión.



En su palafito, en la ribera del río San Juan, solo había un radio con el palito rojo del dial sembrado en la emisora Brisas del San Juan, que emitía la música que a ella le gustaba: chirimías, currulaos, tamboritos y salsa.



Ese radio era la trinchera de lamentos de la vecindad. Lloriqueos de madres y plañideras ante los cuerpos sin vida de sus muchachos que caían por las balas de los paramilitares o de la guerrilla. Gemidos de impotencia y de rabia que a la madrugada disipaban el hambre y el tedio.



Marcela, desde chiquita, aprendió primero a resistir el llanto que las vocales (lo del alfabeto vendría ya grande). Cuando apremiaban las lágrimas, se tapaba los oídos, apretaba los ojos y descendía al fondo de su propia alma. Allí se recogía hasta que la abordaban las tinieblas del sueño, como una nana de Amalia Lú Posso Figueroa, como un poema de Miguel Ángel Caicedo Mena, como un son de Aristarco Perea Copete.



Cuando salía de la nebulosa, se preguntaba por qué ser madre era tan duro, tan sacrificado, y qué sentido entonces tenía venir a este mundo a llorar y a sufrir. Y recurría a la imaginación, que es la única hada madrina de la niñez desamparada, y se figuraba una modelo divina y adinerada como Naomi Campbell, recorriendo un mundo azul, sin fatigas ni pesares.



Pero los coros lacrimógenos de niños, madres y ancianas volvían a sentarla en la realidad. Como en su cuerpo ya se avecinaba una señorita, presentía en cualquier momento el llamado de mamá María Emilia, que había traído al mundo doce críos, uno detrás del otro, de un padre que Marcela no conoció.



La ordenanza materna consistía en repartir a otras tierras a las hijas grandecitas, antes de que jefes guerrillos o paracos las pidieran en reclutamiento, un pretexto en el cometido de hacerlas sus mujeres, cuando aún no completaban los diecisiete años. Por eso había que despacharlas temprano.



A Marcelita, de doce años, le tocó Cali, donde un hermano mayor, en el barrio candela de Siloé. Allí llegó sin saber leer ni escribir, con una gallina y una maleta. El aliciente era estudiar, pero le fue negado. Tenía que trabajar para ayudar con los gastos de casa.

En Cavasa, el centro de abastecimiento del Valle del Cauca, vendió avena con cuca y aguadepanela con hielo. Al final de la jornada, la compensación era irrisoria: “A los chicos los embolatan con cualquier moneda”, dice.



No aguantó el ritmo, y sin completar el año se fue, porque como ella agrega: “el muerto y el arrimado a los tres días apestan”. Prefirió emplearse como doméstica en una casa de familia. Afortunadamente contó con el cariño de la señora, que al enterarse de que no conocía ni la o por lo redonda, la puso a estudiar en la nocturna.



En esas estuvo hasta que completó quince años y se fue a Bogotá a cobrarle una plata a un hermano, que de sus ahorros le había prestado. Quedó deslumbrada con el movimiento de la ciudad, con la habilidad para el rebusque del vendedor ambulante. Y decidió quedarse.



Con una chaza terciada al cuello se instaló en la esquina de la Caracas con treinta y dos a vender dulces, golosinas y cigarrillos, haciéndoles el quite a los policías que perseguían a los chaceros por expendedores de droga.



Con diecisiete años, conoció a un tolimense de treinta y siete que ella ilusionó como el hombre de su vida, el padre de sus dos hijos, Katherine, de trece, y Christian David, de diez: motores de sus días.



Con el hombre, que no fue el de su vida, reventó a los doce años de convivencia por sus problemas de licor, por el consuetudinario maltrato físico y psicológico. Llegó a temer por su existencia cuando en varias ocasiones la agredió con un machete. De esas brutales arremetidas lleva una cicatriz en una de sus rodillas. No obstante ser un buen padre, según ella, se vio obligada a dejarlo y a armar nicho aparte con sus niños.



Pese a no haber completado la primaria, Marcela Benítez Quinto es una mujer que asombra por su inteligencia y por su espíritu férreo para ablandar las durezas y resolver los problemas que plantea la vida.



Siempre ha trabajado independiente, y como madre cabeza de familia no se ha dejado vencer por el infortunio, la discriminación y el racismo: “Ser negra, foránea y madre soltera es una carga difícil. Te rechazan por el color cuando vas tomar un local o una pieza en arriendo, te miran mal, te estigmatizan. Bueno, de todo eso hace tiempo yo estoy curada”, aclara Marcela, curtida en la gran escuela del mundo: la calle.



En la calle se la ha jugado vendiendo hielo, platos y vasos de icopor, y de tres años a la fecha, al frente de un emprendimiento que le ha dejado buenos dividendos: la venta de coco y sus derivados.

Hay que ver a Marce –como la conocen sus clientes y vecinos venteros– en su carreta ubicada en la esquina de la calle 22 con carrera 9.ª, pelando cocos a machete limpio, como si se tratara de un número de circo. En cuestión de segundos les quita cáscara y pelambre hasta dejar su pulpa tan reluciente como su seductora sonrisa, que contrasta con su frondosa mata de cabello trenzada.



De los frutos tropicales, aprovecha el agua, que es apetecida por los transeúntes, y de ellos hace panelitas y cocadas de maracuyá y arequipe. También los vende enteros. Su visión de financista diversificó el negocio al aliarse con un mayorista de Corabastos que la surte de veinte bultos de coco a la semana, que ella provee a otros dependientes del preciado producto.



Con el usufructo de su trabajo, que en buena parte y con el correr de los años depositó en el Fondo Nacional del Ahorro, se hizo a un apartamento en un complejo residencial de Usme: “Estos logros, en mis treinta y cuatro años de vida –recalca Marcela–, tienen nombre propio: Katherine y Christian David, mis amorosos hijos. Por ellos, mi vida, desde que aclara hasta que anochece. Que nunca les falte nada, que disfruten de lo que yo anhelé, pero que jamás me fue dado. Y que estudien, para que nadie me los vaya a menospreciar”.



Transito con frecuencia por el puesto de Marcela, pero hace unos días, al frente de su carreta, vi a una agraciada jovencita crespa, tez trigueña, parada en el umbral de una de las puertas de la octogenaria salchichería El Bohemio.



La niña estaba ensimismada en las páginas de una bella edición forrada en cuero de Las mil y una noches. La interrumpí en su lectura para felicitarla por el gran libro de fantásticos relatos que estaba leyendo.



Pues la joven concentrada en los cuentos de Sherezade resultó ser la hija de Marcela Benítez Quinto, la vendedora de cocos, alumna modelo de octavo grado del colegio Policarpa Salavarrieta, afiebrada a la lectura, que se proyecta a estudiar idiomas apenas culmine bachillerato.



–Y ese precioso libro, ¿quién te lo regaló? –le pregunté a Katherine.



–Un amigo de mi mamá –respondió.



El amigo, según Marce, es un donjuán otoñal que hace tiempo frecuenta su puesto para comprarle sus almíbares, dejarle uno que otro presente, y declararle su amor.

Pero Marcela se resiste. Aunque confiesa que le seducen los hombres mayores, las cicatrices imborrables que le dejó el papá de sus críos no le permiten dar un paso adelante en el amor, porque dice que ha sido muy traumático, y que tiene previsto buscar asesoría psicológica.



Le pregunto a Marce cómo observa el país con el estadillo social que nos acontece, y cuál sería el presidente ideal para enderezar el rumbo: “Un presidente como Barack Obama y una primera dama como Michelle, pero sin Congreso, porque son más importantes los campesinos que labran la tierra y nos ofrecen sus frutos que esos señores creídos que se ganan una millonada por calentar puesto, engañar y robarse lo que con tanto sacrificios aporta el pueblo”.



Coincide con el argumento su hija Katherine, la juciosa niña que, orgullosa de la madre que a ella y a su hermanito la vida les concedió, sueña con un país respetuoso, digno, vivible y con oportunidades para los jóvenes.



RICARDO RONDÓN

ESPECIAL PARA EL TIEMPO