Estas son las consecuencias de sequía en el occidente de Cundinamarca

El agua escasea en varios municipios del occidente de Cundinamarca y lo único que pueden hacer, por ahora, es esperar a que comience pronto la temporada de lluvias.



Esta es la situación de al menos siete poblaciones: Viotá, Anolaima, Anapoima, El Colegio, La Mesa, Tocaima y Apulo. Hoy, varios de ellos dependen de carrotanques de agua, racionamientos y del apoyo de acueductos vecinos para enfrentar el déficit hídrico que golpea la zona por cuenta de la temporada seca que, esta vez, pegó más fuerte que en años anteriores.

Así lo alertó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) después de registrar bajos niveles en cauces de varios cuerpos de agua. Según sus reportes, las fuentes hídricas no logran suplir ni el 30 % de la demanda total de los municipios aledaños a la cuenca baja del río Bogotá.

El coordinador de la Red Hidrometereológica de la CAR, Humberto Hernández, explica que “el periodo seco, que se presenta entre julio y septiembre, fue más atípico e intenso de lo normal. Además, allí no hay sistemas de regulación o embalses que controlen el recurso, por lo que dependen de quebradas”.



Esta falta de control sobre el agua tiene a las autoridades esperando una solución a largo plazo, más allá de los dos carrotanques propios que han podido suministrar EPC (Empresas Públicas de Cundinamarca). En la atención de emergencias del último mes (desabastecimiento e incendios) se han invertido 96 millones de pesos.



Y no es para menos: Viotá ya está en alerta roja y Anapoima, La Mesa y Mesitas, en alerta naranja.



En el caso de Viotá, 6.000 personas llevan casi un mes en una situación crítica. “Fuentes como el río Lindo y Alto Palmar están completamente secas. Hoy, solucionamos con carrotanques, pero esto no cubre toda la población”, afirma el alcalde del municipio, Jorge Cante, y apunta que una solución definitiva vendría de la construcción del embalse de Calandaima, que está frenada mientras la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) revisa los requisitos exigidos.



“Los trámites no permiten ver la necesidad del municipio de un embalse”, manifiesta el alcalde. Desde 2009 están listos los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto que permitiría regular el agua para Viotá, El Colegio y parte de Tocaima y Apulo, otros de los afectados por la actual sequía.

Fuentes como el río Lindo y Alto Palmar están completamente secas. Hoy, solucionamos con carrotanques, pero esto no cubre toda la población

La Mesa y Anapoima también esperan una obra que solucione el problema a futuro. En este caso, se trata del acueducto regional, que traería agua desde Bogotá y mitigaría el déficit hídrico. El proyecto está en manos del Consorcio Acueducto Regional y permitiría aumentar la continuidad del servicio a 16 horas diarias. Pero aún no está listo.



Según Mauricio Jiménez, director de red matriz de la Empresa de Acueducto de Bogotá, este sistema regional está en etapa de modificaciones. Hasta que no esté terminado, Bogotá no podrá bombear agua hasta La Mesa y Anapoima. “La capital sí puede abastecerlos. Nosotros hacemos una planeación de suministro que tiene en cuenta a la región. Actualmente, le damos agua a Funza, Mosquera y Madrid”, explicó.

Varios cuerpos de agua registran alarmantes bajos niveles. Foto: Cortesía CAR Cundinamarca

Mientras tanto, La Mesa y Anapoima viven bajo un estricto cronograma de abastecimiento. Andrés Muñoz, director de Aguas del Tequendama –empresa de acueducto a cargo de estos territorios–, explicó que en el casco urbano de La Mesa apenas se ha podido bombear agua una vez cada 12 días; y en Anapoima, una vez cada ocho. Estos se mantendrán mientras no haya grandes precipitaciones en la región.



“En algunas situaciones usamos carrotanques en lugares donde no se presta un buen servicio, no porque no queramos, sino porque la presión no es suficiente”, añadió Muñoz. Los carrotanques vienen a diario con 60.000 litros de agua del acueducto veredal Acuesperanza, con quienes firmaron un convenio.

Usamos carrotanques en lugares donde no se presta un buen servicio, no porque no queramos, sino porque la presión no es suficiente

Pero la esperanza, definitivamente, es recibir ayuda desde Bogotá. "La solución real que necesitan los municipios está limitada a que haya mas caudal. Por ahora, nos defendemos con las alertas de los municipios para poder tomar medidas".



“Anapoima no cuenta con fuentes hídricas suficientes, entonces capta el agua desde Tena. El racionamiento es algo con lo que ya convivimos, aunque sí suele haber molestias entre los habitantes de los condominios”, reconoció el secretario de Gobierno de Anapoima, Andrés Cárdenas. Allí el caudal es apenas de 5 litros por segundo.



El Ideam prevé que la temporada seca en esta zona podría ir hasta inicios de octubre. Y la situación podría agravarse.



Según la CAR, “las condiciones hidrológicas permiten concluir que la mayoría de sus cauces se encuentran secos, los pocos que registran caudal se consideran demasiado bajos y la probabilidad de continuar descendiendo es bastante alta”.



Mientras llegan las obras de infraestructura que enfrenten definitivamente el problema, se pide apoyo de los ciudadanos: emplear el agua potable para el consumo humano y no hacer quemas para evitar incendios forestales. Porque, como si fuera poco, no hay agua, pero sí hay fuego en la región.

